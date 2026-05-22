Una empresa de Marín oferta cien empleos en el sector de los congelados

Una empresa del sector de los congelados del mar situada en el Puertro de Marín busca un centenar de operarios con experiencia para cubrir distintos puestos dentro de las áreas de producción y elaborados de la planta.

En concreto, la ha lanzado la empresa Randstad, la cual busca profesionales con experiencia en el sector del congelado y productos del mar, especialmente en el trabajo con cefalópodos, para cubrir distintas posiciones dentro de las áreas de producción y elaborados de la planta de Cabomar.

Entre las principales funciones del puesto se encuentran las tareas de limpieza y procesado de cefalópodo, trabajo en sección de elaborados, línea de glaseado, rebozado, frito y empaquetado, así como labores en línea de fileteado y manejo de sierras.

Para optar a estas vacantes se valorará especialmente contar con experiencia previa en limpieza de materia prima, trabajo en fábricas del sector del congelado, experiencia en sección de elaborados y conocimientos en fileteado o sierras.

Asimismo, los perfiles deberán residir a una distancia máxima de 20 kilómetros de las instalaciones de Cabomar, ubicadas en el Puerto de Marín.

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Las posiciones ofrecen contratación inicial de entre 6 meses y 1 año, con posibilidad real de incorporación a plantilla y desarrollo profesional dentro de la empresa.