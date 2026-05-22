Doble galardón al Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra en los premios IA Best In Class

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) recibió este jueves dos galardones en la primera edición de los premios IA Best In Class, organizados por Fundamed, Gaceta Médica y la cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

El jefe del servicio, Juan Turnes, y la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Eva Poveda, fueron los encargados de representar a la unidad y a su grupo de investigación Idara en el acto de entrega de galardones celebrado esta tarde en la sede de AMA Seguros en Madrid.

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Los proyectos premiados, «Aicomta» y «Gift», destacaron por utilizar la Inteligencia artificial generativa para mejorar la información y la formación con las que cuentan los profesionales sanitarios en la toma de decisiones clínicas. Estos dos galardones llegan en un año en el que Pontevedra revalidó su premio Best In Class al mejor servicio de Digestivo de España, cerca de alcanzar el máximo de reconocimientos.