La Diputación de Pontevedra moviliza 4,3 millones para deporte, cultura y cooperación municipal

La Diputación de Pontevedra destinará 4,3 millones de euros a impulsar proyectos vinculados al deporte, la cultura, la juventud, el tejido vecinal y la cooperación con los concellosde la provincia. Así lo anunció este viernes el presidente provincial, Luis López, tras la reunión de la Junta de Gobierno.

Una de las principales partidas corresponde al tercer Plan de Infraestructuras Deportivas, que movilizará cerca de 350.000 euros para actuaciones en Cuntis, A Illa de Arousa y O Grove. En Cuntis, la inversión superará los 100.000 euros y permitirá transformar el antiguo edificio del Matadero en un nuevo gimnasio municipal. A Illa de Arousa recibirá 105.000 euros para la rehabilitación integral del edificio náutico-deportivo de O Bao, mientras que O Grove contará con cerca de 145.000 euros para renovar el césped artificial del campo de fútbol de Monte da Vila.

En el ámbito de la cooperación municipal, el gobierno provincial aprobó una nueva inyección del Plan +Provincia, dotada con 3,2 millones de euros para 16 concellos. Dentro de la línea de inversiones, se autorizaron cerca de 2,8 millones para proyectos en Crecente, Oia, Barro, Meis, A Lama, O Porriño, Vila de Cruces, Salvaterra de Miño, Valga, A Guarda, Tomiño, Salceda de Caselas y Baiona. Además, la línea destinada a gasto corriente distribuirá 470.000 euros entre O Grove, Poio y Vila de Cruces.

Luis López avanzó también la creación de una nueva línea de ayudas, dotada con 200.000 euros, dirigida a asociaciones vecinales y colectivos de mujeres rurales. El objetivo es facilitar la compra de materiales y recursos necesarios para organizar actividades y prestar servicios a la ciudadanía.

«El tejido asociativo es esencial para mantener vivos nuestros pueblos, dinamizar la vida social y reforzar la convivencia», destacó el presidente provincial, que defendió la necesidad de respaldar «con hechos» la labor diaria de estas entidades.

Estas ayudas permitirán financiar talleres formativos, actividades de promoción de hábitos saludables, cursos de primeros auxilios, prevención de riesgos domésticos e iniciativas relacionadas con la igualdad, el medio ambiente, la participación ciudadana o la recuperación de la memoria colectiva. También se apoyarán actividades intergeneracionales abiertas a la participación vecinal que se desarrollen en la provincia durante 2026.

La convocatoria se dividirá en dos líneas: una destinada a la adquisición de material fungible y equipamiento para las actividades, y otra enfocada a sufragar servicios externos, como honorarios profesionales, asistencia técnica o alquiler de espacios y equipos. Cada solicitud podrá recibir un máximo de 1.000 euros.

En materia cultural, la Junta de Gobierno aprobó una nueva convocatoria de ayudas para la edición de obras culturales en gallego dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. La iniciativa respaldará publicaciones impresas, audiovisuales o mixtas de interés provincial, con subvenciones de hasta 8.000 euros por proyecto.

La Diputación también reforzará su apoyo al circuito Rías Baixas Film Fest, al que destinará 200.000 euros, 30.000 más que el pasado año. Esta marca agrupa festivales como Cans, Play-Doc, FICBUEU, Galician Freaky Film Festival, Curtas y Novos Cinemas, e incorpora como novedad el MAC de Marín.

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Con esta apuesta, la institución provincial busca reforzar la proyección cultural de la provincia, aumentar la visibilidad de los certámenes y contribuir a la profesionalización del sector audiovisual gallego mediante una estrategia conjunta de promoción cultural.