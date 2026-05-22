Defensa reactiva en Pontevedra sus planes en Mollavao y Campolongo de 220 posibles viviendas

Fue hace casi tres décadas cuanto se produjeron los primeros contactos hasta que en julio de 2020 se firmó el convenio urbanístico que permitió recalificar y reordenar los terrenos que posee en la ciudad el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), en concreto en General Rubín-Campolongo y en Rosalía de Castro-Mollavao.

Sucesivos cambios ministeriales, discrepancias en las negociaciones, una larga modificación urbanística y un sinfín de obstáculos durante las más de dos décadas de trámites, llegaban en 2020 a su fin. Y aún han tenido que pasar cinco años más para que el Ministerio de Defensa diera los primeros pasos en firme. Pero ahora parece que ha puesto ritmo al proyecto y en pocos meses ha activado varias de sus cláusulas en ese convenio.

El objetivo primordial del acuerdo era integrar en la ciudad los barrios de viviendas militares existentes en ambas zonas y facilitar su venta a sus actuales inquilinos. Pero incluía otras cláusulas, entre ellas, abrir al uso público unos 14.000 metros cuadrados y reactivar algunos solares libres para albergar hasta 220 viviendas.

En 2024 el ministerio encargó la redacción del proyecto de urbanización de los dos citados ámbitos, una obra aún sin comenzar, pero sí se ha completado el derribo de cuatro chalés militares abandonados desde hace décadas en la calle Rosalía de Castro, y el Concello otorgó ayer licencia al Invied para acondicionar otras cuatro viviendas en María Victoria Moreno, con el fin de unificarlas en un solo inmueble. Es una obra de apenas 25.000 euros pero que permitirá crear un local de 367 metros cuadrados para su posterior cesión al Concello, todo apunta que para un futuro centro social, si bien aún está sin decidir su destino final. El Concello puso como condiciones que el local fuera único y tuviera acceso directo a la calle, dos exigencias que aceptó el Invied.

Son dos pasos en firme en muy pocos meses que permiten adelantar que Defensa reactiva el convenio, en especial en un momento en el que se anuncian desde el Gobierno central posibles viviendas públicas a cargo del organismo estatal Casa 47.

Por el momento no hay planes a corto o medio plazo para ejecutar, al menos en su totalidad, esas 220 nuevas viviendas que permitió en su día el Concello. De hecho, en el gobierno local no consta, a día de hoy, proyecto alguno al respecto, pero el Gobierno central sí anunciaba en mayo de 2020 el aprovechamiento de suelos del Ministerio de Defensa en desuso para potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. Una de estas nuevas operaciones incluía 73 pisos en los terrenos de Campolongo y Mollavao. De hecho, en su día la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, apuntaba «el compromiso del Gobierno de España de impulsar el proyecto para la construcción de esas 73 viviendas asequibles en los dos solares de Defensa en Mollavao, junto al colegio Juan Sebastián Elcano, y en Campolongo (en el recinto de la residencia militar)».

En virtud de aquel convenio suscrito hace casi cinco años, el Concello recibirá casi 10.000 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes en Campolongo, entre General Rubín y la Rúa da Tablada; y casi 4.000 metros más entre Manuel del Palacio y Rosalía de Castro, junto al colegio Juan Sebastián Elcano (antes Salvador Moreno). Además, Defensa debe entregar a la administración municipal ese local de 367 metros cuadrados en uno de los edificios militares, completar la Rúa da Tablada y crear una nueva conexión con María Victoria Moreno y una plaza pública entre Rosalía de Castro y Manuel del Palacio.

En la urbanización de estos dos ámbitos, el organismo estatal invertirá al menos 750.000 euros, según las estimaciones iniciales. El Invied, por su parte, logra reordenar la edificabilidad de sus terrenos y podrá, por un lado, vender las actuales viviendas militares a sus propietarios y, por otro, construir dos nuevos edificios que albergarán unas 220 nuevas viviendas.

Dentro de los planes del Invied para Pontevedra figuraba inicialmente la rehabilitación integral de los antiguos chalés militares de Mollavao para albergar viviendas que se ofrecerán de manera gratuita a altos cargos y profesores de la Escuela Naval de Marín y del cuartel de la Brilat. Sin embargo, esa idea quedó aparcada con otro relevo al frente del ministerio y hace unos días concluyó el derribo de esos viejos inmuebles. En su lugar se pactó la ejecución de un edificio para ocultar la medianera del inmueble colindante, y habilitar espacios públicos.

Noticias relacionadas

El alcalde, Miguel Fernández Lores, explicó ayer, al informar de la licencia para el local de cesión, que después de estos pasos aún será necesario acometer la urbanización de los ámbitos afectados, para los que no hay proyecto todavía. En todo caso, confía en que «se ejecute de forma inmediata», incluidos los edificios de viviendas previstos detrás de la actual Residencia Militar de María Victoria Moreno, hacia la calle de la Tablada. Al respecto, Lores insistió ayer en una vieja demanda del Concello a Defensa y es que esos solares se dediquen a ejecutar vivienda pública. El alcalde subrayó que esa edificabilidad se pueda dedicar a viviendas de promoción pública a precio tasado. Esta demanda procuraría aumentar las viviendas de protección pública en la ciudad para «ayudar a resolver el déficit habitacional», en palabras del regidor local.