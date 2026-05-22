El concurso culinario más divertido en Vilaboa

El aula de Posada del CRA de Vilaboa se convirtió esta semana en un auténtico estudio culinario con la celebración de la segunda edición del "PousaChef", una propuesta educativa que combina alimentación saludable, creatividad y participación de las familias.

El alumnado, dividido en cinco equipos identificados por colores, participó en una dinámica en la que una ruleta determinaba el color de los alimentos que debían emplear para elaborar platos nutritivos y saludables.

Coordinados por padres, madres, abuelos y abuelas, fueron los propios niños y niñas los que escucharon, decidieron y seleccionaron los ingredientes en un supermercado simulado que el profesorado montó en el interior de las instalaciones.

La competición estuvo muy reñida y puso en valor la capacidad de los escolares para trabajar en equipo, organizar tareas y presentar propuestas sorprendentes. El jurado, formado por el alcalde de Vilaboa, César Poza; la directora del CRA, Conchita Pérez; y la profesora del centro Yolanda Méndez, tuvo serias dificultades para escoger un único ganador debido al alto nivel de las elaboraciones.

Finalmente, el veredicto se decantó por un empate entre el equipo negro, que trabajó con alimentos de color verde, y el equipo rojo, a lo que le tocó ese mismo tono como base de su menú. El resultado final fue espectacular: una mesa decorada con mimo y cuidado, propia de un restaurante de primera línea, donde frutas y verduras fueron protagonistas en brochetas, savias y combinaciones llenas de color y sabor. Todos los participantes recibieron su medalla y un cuchillo de untar como recuerdo de su participación en este concurso, que remató con una degustación colectiva en familia.

La directora del CRA, Conchita Pérez, felicitó a las familias por su implicación y destacó que actividades como esta “son posibles gracias al compromiso constante del claustro, que entiende la educación como una experiencia viva, participativa y significativa”. Por su parte, el alcalde César Poza volvió a mostrar su satisfacción con la calidad de la enseñanza pública en Vilaboa y subrayó que “es un privilegio contar con aulas tan dinámicas y con tantas iniciativas”.

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El "PequeChef" se enmarca en el proyecto anual del CRA y refuerza el trabajo que el centro desarrolla a lo largo del año alrededor de las meriendas colectivas y saludables, una práctica ya consolidada en las escuelas de Posada, Barciela, Bértola, Figueirido y Paredes