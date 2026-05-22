Fiesta medieval
Colón desembarca en Combarro
La emblemática localidad de Poio se viste de gala para honrar al almirante y defender la teoría de su cuna gallega
N. D.
Calles engalanadas, ambiente medieval y mucha animación para rendir homenaje a Cristóbal Colón, que este viernes ha desembarcado en Combarro. Arrancan así las dos jornadas del Día de Colón de Poio, que ofrece una programación variada y pensada para toda la familia, con la que no solo se reivindica la teoría del origen gallego del navegante, sino que también se impulsa la dinamización social y económica del municipio.
Aunque el mercado artesanal en la Praza da Chousa comenzó a media tarde horas, fue a las 19.30 horas cuando arribó la réplica de la nao Santa María con el almitante y su tripulación a bordo, en el pistoletazo de salida al auténtico ambiente medieval en las calles de Combarro, acompañados de músicos y mucha animación.
Mundo Nores, fundador de Vides Novas y una de las personas que participaron y se implicaron desde los inicios de la celebración del Día de Colón, fue el encargado de dar lectura al pregón, a lo que continuaron bailes medievales de la asociación Leucoíña, una de las agrupaciones organizadoras de esta fiesta, junto con Combrus, Vides Novas y el Concello. También había exhibición de cetrería y el espectáculo de fuego.
El alcalde, Ángel Moldes, que participó en el arranque de la fiesta, subrayó que "para Combarro y para Poio contar con un evento de estas características supone una oportunidad y un retorno económico y social muy importante". Además, presumió de ser “la edición del Día de Colón más participativa que se recuerda desde sus inicios” y puso en valor que este año “contamos con dos embarcaciones que acompañan la llegada de Colón, haciendo de la celebración un evento aún más especial. Cada año son más los colectivos que participan en las actuaciones, en los puestos de comida y en las exposiciones, y eso es fundamental para el éxito de la fiesta”.
En este sentido, señala que “el Día de Colón busca defender la teoría del Colón gallego y, al mismo tiempo, fomentar la participación y el desarrollo socioeconómico del municipio. Ya podemos comprobar el impacto positivo de la celebración, con establecimientos completos tanto para comidas como para cenas durante el sábado. Queremos que sea una fiesta distinta, temática y pensada para que la gente disfrute de Poio, de Combarro y de todas las actividades programadas”.
La fiesta continúa este sábado, con una jornada muy completa de actividades y propuestas para todas las edades. Desde las 11.00 horas, la Praza da Chousa acogerá talleres demostrativos de canteros, cesteras, palilleras y rederas, además de clases de esgrima medieval y mercado artesanal. En la playa do Padrón se desarrollarán exhibiciones y talleres de tiro con arco.
A lo largo de toda la jornada, diferentes grupos y artistas recorrerán las calles con música y animación, entre ellos Vides Novas, la Escola de Música Tradicional de Poio, Os Mendigos, As Pandereiteiras do Ronsel, Os Queimatasas y Os Vikingos. También habrá bailes medievales con la Asociación Leucoíña y teatro itinerante con Moura Teatro.
La Festa dos Meninos, con zona infantil, comenzará a las 11.30 horas. Durante la mañana también habrá exhibiciones de esgrima histórica, cetrería y combate medieval.
Ya por la tarde continuará el tiro con arco en la playa do Padrón, mientras que en A Chousa el Grupo de Carnaval Samieira organizará juegos tradicionales como carreras de barriles y de sacos o lanzamiento de alpacas.
Tras una nueva exhibición de cetrería y esgrima medieval, a las 18.30 horas dará comienzo la Justa Medieval, una de las citas más esperadas de la programación, que este año se celebrará en el Paseo das Redeiras.
La programación se completará con el concierto de Os Mendigos, a las 20.00 horas, y con la animación musical del DJ Pedro Campos a partir de las 21.15 horas.
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