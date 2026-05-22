El autobús urbano regresa este verano a Sanxenxo por tercer año consecutivo

El autbús urbano que opera en Sanxenxo cada verano desde 2024, regresará desde el 1 de julio. La Xunta ha renovado con la empresa municipal Turismo de Sanxenxo, S.L. y la empresa concesionaria el convenio de colaboración para mantener, desde el 1 de julio, el refuerzo estival de los servicios de autobús con tres líneas municipales. El convenio firmado mantendrá su vigencia hasta el 26 de junio de 2027 con posibilidad de prorrogarse en el futuro.

Entre los principales objetivos de este servicio, la Xunta destaca "la reducción del uso de vehículos particulares, el fomento de la movilidad sostenible en el municipio y la atención a las necesidades de movilidad generadas por la promoción turística de Sanxenxo".

Como resultado de este acuerdo, en los meses de julio y agosto, estarán en funcionamiento tres líneas circulares que conectarán los principales puntos de interés del municipio, en especial los núcleos urbanos y los entornos de las playas y de los espacios naturales.

La novedad más significativa de esta renovación es la activación de una nueva línea circular que comunicará el Centro Cultural de Dorrón con Sanxenxo, Portonovo y ALanzada. Esta línea ofrecerá un total de ocho servicios diarios, con frecuencia de lunes a domingo, y un horario que abarca desde las 7.55 horas hasta las 23.55 horas.

Por su parte, la línea circular que unirá Sanxenxo con Vilalonga y A Lanzada contará con 16 servicios diarios comprendidos entre las 8.30 horas y las 00.30 horas. Adicionalmente, la línea que conectará Sanxenxo con Portonovo y A Lanzada ofrecerá ocho servicios al día entre las 9.00 y las 23.00 horas. En total, se prestarán un total de 32 servicios al día de lunes a domingo.

El Concello de Sanxenxo asume de nuevo la responsabilidad de financiación del servicio, cuyo coste asciende la aproximadamente 65.000 euros.

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En estos servicios, la Xunta aplica los descuentos y bonificaciones activos en todo el transporte público autonómico, por los que los menores de 21 años pueden realizar 60 viajes al mes de manera gratuita con la Tarxeta Xente Nova, y todas las personas mayores de 65 años viajan gratuitamente gracias a la Tarifa +65.