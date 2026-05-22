Alumnos de Ponte Caldelas visitan la Subdelegación del Gobierno para conocer el funcionamiento del Estado

El eco de las risas infantiles rompió en la mañana de este viernes la solemnidad de los pasillos de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Los despachos oficiales, a menudo envueltos en el frío lenguaje de la burocracia, se transformaron en un aula abierta para el alumnado de sexto de Primaria de los colegios A Reigosa y Cordo Boullosa de Ponte Caldelas. Una treintena de escolares que, lejos de la teoría de los libros de texto, pisaron la moqueta institucional para entender, de primera mano, cómo se mueve el engranaje del Estado en su provincia.

El subdelegado, Abel Losada, acompañado por el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, y la secretaria general, Mabel Alonso, ejerció de anfitrión en una jornada que buscaba explicar las dinámicas del poder público a las nuevas generaciones. Durante el encuentro, enmarcado en la Semana de la Administración Abierta, Losada incidió en que la transparencia no es solo un concepto abstracto, sino la necesidad de que las instituciones resulten comprensibles y accesibles desde la infancia, construyendo así los cimientos de una ciudadanía crítica.

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La teoría dejó paso rápidamente a la curiosidad de los escolares, que plantearon un coloquio sobre la gestión diaria, la igualdad, el cuidado del medio ambiente o el papel de las fuerzas de seguridad. La visita concluyó con un recorrido por las dependencias oficiales y una fotografía para el recuerdo en el propio despacho del subdelegado, clausurando una iniciativa que pretende, por unas horas, acortar la distancia física y emocional entre el ciudadano y la administración.