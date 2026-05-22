Acuden desde Porriño los Bomberos para rescatar a una conductora accidentada en A Lama
La mujer se salió de la vía y cayó en una zona de maleza, por lo que necesitó de ayuda para salir del coche
N. D.
El 112 Galicia ha informado de un operativo registrado en la noche del jueves en A Lama donde los equipos de Emergencia tuvieron que ayudar a una conductora a abandonar su vehículo, después de que este cayese a una zona de maleza tras salirse de la vía.
El accidente ocurrió sobre las 22.00 horas de este jueves en la parroquia de Gaxate. La conductora se salió de la calzada y el coche acabó en una zona de maleza. En las tareas tuvieron que participar los bomberos del Consorcio Provincial con base en Porriño para ayudar a la mujer a salir del vehículo y ser atendida por los profesionales sanitarios del 061.
La distancia entre Porriño y A Lama ronda los 60 kilómetros, por lo que el tiempo del viaje puede durar una hora, lo que vuelve a poner de relieve la necesidad de mejorar la atención de las emergencias en el interior de la provincia.
Son varias las voces que reclaman un servicio propio que atienda a municipios como Cerdedo Cotobade, Campo Lameiro, A Lama o Forcarei, e incluso Ponte Caldelas.
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