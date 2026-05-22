30 grados en la ría de Pontevedra: bochorno que anticipa el verano

Hasta el 40 de mayo muchos no se quitarán el sayo, pero este viernes, 22 del mes, sí ha sido una jornada que invitó a dejarlo al menos por unas horas en casa y enfundarse las bermudas, la camiseta e incluso el bañador. Aunque el sol no luce implacable, con el cielo cubierto buena parte de la jornada, el bochorno dominó en toda la comarca, con temperaturas que rondaron los 30 grados en las horas centrales del día.

Por ello, fueron muchos que se animaron a acudir a la costa y a las playas para tratar de aliviar este calor que, quizás, sea un anticipo del verano, para el que aún falta un mes. En la estación de Meteogalicia en Campolongo, en Pontevedra, se alcanzaron los 30 grados, mientras que en el Puerto de Marín se llegó a los 27 y a los 28 en Sanxenxo.

Precisamente en este último municipio se dejó notar en la tarde de este viernes la presencia de vecinos y visitantes en la playa de Silgar y otros arenales urbanos, si bien sin grandes aglomeraciones al no lucir el sol de forma absoluta. En todo caso, es un anticipo de lo que se vivirá en verano, una temporada turística que aún es una incógnita en cuanto a ocupación. No obstante, el presidente de la Diputación, Luis López, avanzaba que Turismo Rías Baixas «no tiene miedo» de que la situación económica mundial reste visitas a la provincia. Destacó que «cada año tenemos más turistas extranjeros» y los visitantes nacionales constituyen otro factor importante para el sector.

Mientras se aguarda por ese «éxodo» anual, los pontevedreses trataron de pasar el bochorno de la mejor manera posible en una jornada en la que la Xunta de Galicia activó un protocolo de actuación ante la llegada de masas de aire africano que incrementaron las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 en el territorio gallego, en especial en la provincia de Pontevedra para PM10 y PM2,5, lo que hizo empeorar la calidad del aire por el aumento de las concentraciones de partículas en suspensión, pudiendo producir efectos adversos en la salud humana.

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade recomendó, especialmente, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores. La población más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, principalmente asma o EPOC, las personas mayores, niños, niñas y embarazadas.

El paseo de Silgar, en Sanxenxo, en la tarde de este viernes / Rafa Vázquez

El tamaño de las partículas (PM), determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población, son las PM10 de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta.

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Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo, una disminución de la capacidad respiratoria lo que provoca problemas respiratorios y agravamiento de las patologías crónicas, como el asma o la EPOC. Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima. A partir de una calidad de aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que se deben tomar ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.