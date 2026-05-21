Accidente laboral
Un trabajador es evacuado tras caer desde más de dos metros de altura en Pontevedra
Tuvieron que intervenir los Bomberos al precipitarse por una zona de difícil acceso entre andamios
Un trabajador tuvo que ser evacuado esta mañana tras sufrir una caída desde una altura de más de dos metros en la calle Ernestina Otero de Pontevedra. El accidente laboral se produjo pocos minutos después de las 9.30 horas, según informó el 112 Galicia.
El operario se encontraba en una zona de difícil acceso, condicionada por la presencia de andamios, lo que obligó a movilizar medios adicionales para poder retirarlo con seguridad. Aunque el trabajador no quedó atrapado, fue necesaria la intervención de los Bomberos de Pontevedra para colaborar en su evacuación.
Hasta el lugar se desplazó también personal sanitario para atender al herido. Finalmente, la dotación de bomberos, con el apoyo de una grúa, logró sacar al trabajador en camilla de la zona en la que se encontraba.
En el operativo participaron, además de los servicios sanitarios y los bomberos, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.
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