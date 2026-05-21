Sanxenxo será de nuevo punto base del Rallye de Pontevedra

El Real Club Náutico acogió a mediodía de ayer la presentación del VIII Rallye de Pontevedra que convertirá a Sanxenxo en el epicentro del automovilismo gallego los días 5, 6 y 7 de junio. La prueba, organizada por la Escudería Congostra Team Sanxenxo, bajo la dirección de Diana Rivas, es una prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallyes de asfalto.

El acto de presentación dirigido Por Terio Carrera contó con la presencia de los alcaldes por los ayuntamientos por los que trascurre la prueba: Sanxenxo, Cerdedo Cotobade, Meaño, Barro, Moraña y Poio. También asistieron el presidente de la Federación Galega de Automovilismo, Antonio Rodríguez; la directora de Deportes de la Diputación, Xisela Aranda, y el jefe del servicio de Deportes de la Xunta, Daniel Benavides, así como patrocinadores, pilotos y miembros de la escudería Congostra Team.

El alcalde en funciones de Sanxenxo y concejal de Deportes, Marcos Guisasola, destacó al municipio como sede de un amplio abanico de pruebas deportivas a lo largo del año. “Ao longo do ano Sanxenxo colabora na organización de máis de 75 eventos deportivos de gran nivel. Co automovilismo ampliamos o noso abano de deportes”, aseguró.

La directora de la prueba, Diana Rivas, explicó que en esta edición “quixemos darle una volta cun cambio de formato pasando a 3 tramos o que permite un aumento ata os 105 km cronometrados”. Durante su intervención, destacó que “en tan só tres días completouse o límite de 140 participantes e abriuse lista de reserva”. También apeló a la prudencia de los asistentes.

La mayor novedad llegará con la celebración el viernes 5 de junio, con un tramo espectáculo en Poio. El 'shakedown' será en el entorno de Monte de A Escusa, en Poio. En este tramo espectáculo solamente podrán participar un máximo de 60 vehículos del máximo de 140 inscripciones habilitadas para el rallye.

Ya por la tarde, ese mismo viernes a las 19:45 horas, la Praza do Mar de Sanxenxo acogerá la ceremonia oficial de salida con todos los participantes.

Noticias relacionadas

La jornada del sábado 6 de junio concentrará la mayor actividad con hasta cuatro tramos cronometrados que arrancarán ya a las 8 horas de la mañana con la salida de los primeros pilotos. Un sábado que se prolongará con la ceremonia de entrega de trofeos en la Praza do Mar.