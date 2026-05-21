La reforma de Rosalía de Castro podría empezar en el mes de julio
Aprobado el convenio del Concello con la Diputación de Pontevedra para la humanización de la zona
La Xunta de Goberno Local aprobó este jueves el convenio con la Diputación de Pontevedra para ejecutar la mejora de accesibilidad en Rosalía de Castro, entre Manuel del Palacio, el puente del ferrocarril y el acceso al puerto de Marín. El contrato con la empresa adjudicataria, E.C.Casas, podría firmarse a principios de julio y las obras comenzarán por el bypass.
La actuación, financiada con aportación provincial, cuenta con un presupuesto de 2,44 millones. Lores agradeció la ayuda, aunque pidió más inversión, «porque hay una discriminación clara» con la ciudad, dijo. La Diputación aportará 583.548 euros en 2026 y el Concello 1,86 millones con cargo a 2027.
Por otra parte, el Concello de Pontevedra aprobó también la prórroga del convenio con la Diputación provincial para la interconexión subterránea del Museo, a través de la cesión del uso del subsuelo municipal, lo que permitirá la interconexión entre los edificios centrales de la institución.
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