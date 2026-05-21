Quirónsalud Pontevedra incorpora exoesqueletos robóticos y realidad virtual para recuperar la movilidad en pacientes con daño neurológico

El Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra ha incorporado la tecnología Gogoa Mobility Robots a su Unidad de Neurorrehabilitación para que, mediante distintos patrones de movimiento, exoesqueletos robóticos y realidad virtual, el cerebro reaprenda las funciones dañadas. “Tras una valoración individual y un plan rehabilitador personalizado, incorporar esta tecnología nos va a permitir avances significativos en la calidad de vida de pacientes con lesiones por un ictus, medulares incompletas o traumatismos cráneoencefálicos, Parkinson, Esclerosis Múltiple, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas” explica Lucia Camino, médico rehabilitadora de la unidad.

El grupo sanitario subraya que "tras un ictus, una lesión medular, un traumatismo cráneoencefálico o el avance de enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), acciones cotidianas como levantarse, mantener el equilibrio o caminar pueden verse gravemente afectadas, limitando la autonomía y condicionando la vida diaria del paciente".

Destaca que los sistemas robóticos facilitan el movimiento de las articulaciones en cada ejercicio, “realizando intervenciones más intensivas y precisas con un gran número de repeticiones controladas”. La repetición desencadena dos efectos neurológicos, “la plasticidad neuronal, que favorece la reorganización del sistema nervioso, y la reprogramación de motoneuronas, que contribuye a recuperar el control motor”, explica la doctora Camino.

La Unidad de Neurorrehabilitación Quirónsalud Miguel Domínguez incorpora Hank o exoesqueleto de extremidades inferiores, “destinado a la rehabilitación de la marcha en pacientes con afectaciones neurológicas y musculoesqueléticas que comprometen la movilidad”. Además, es el único con 6 articulaciones motorizadas (cadera, rodilla y tobillo).

Paciente realizando terapia en plataforma estabilometrica Orek / MIGUEL OTERO

Otro de los dispositivos, Hand of Hope es un exoesqueleto de miembros superiores que mediante la electromiografía promueve la rehabilitación del movimiento de manos y brazos en pacientes con lesiones cerebrovasculares (ictus, traumatismos), con lesiones medulares (tetrapléjicos) y parálisis cerebral.

En algunas terapias ambos exoesqueletos se combinan con un modulador no invasivo del nervio vago (Alperk), que sincroniza estímulos neuromoduladores con la actividad motora o cognitiva del paciente. De este modo, “potencia la neuroplasticidad y acelera la recuperación funcional en procesos de rehabilitación neurológica”, puntualiza la médico rehabilitadora Lucía Camino.

La Unidad de Neurorrehabilitación de Quirónsalud Miguel Domínguez también incorpora una plataforma estabilométrica (Orek) que evalúa y entrena el equilibrio en estática y dinámica para rehabilitar el control postural y el vértigo. Y la realidad virtual mediante un dispositivo que utiliza entornos virtuales interactivos para guiar al paciente en ejercicios funcionales y neuromotores de forma segura, motivadora y personalizada.

Una de las ventajas de estos dispositivos es la posibilidad de iniciar el tratamiento en fases muy tempranas, incluso cuando el paciente aún no es capaz de realizar los movimientos de forma autónoma. También permite el registro de parámetros objetivos, como amplitud del movimiento, simetría, fuerza aplicada o nivel de asistencia necesario, “información que nos ayuda a ajustar el tratamiento y medir la evolución de forma más precisa”, explica la doctora Camino.

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El Hospital Miguel Domínguez es uno de los tres hospitales del Grupo Quirónsalud que ofrece tratamientos con esta tecnología, ya en funcionamiento en el Hospital Quirónsalud Bizkaia y en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.