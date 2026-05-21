Poio y Augas de Galicia diseñan un segundo depósito de retención

El Concello de Poio y Augas de Galicia firmarán un convenio de colaboración para construir un depósito de retención en la zona de relleno actual y renovar el bombeo de A Barca, así como dos aliviaderos de seguridad para mejorar el saneamiento del municipio.

El alcalde, Ángel Moldes, presentó el convenio en la Comisión de Facenda celebrada ayer, como paso previo a su aprobación en el pleno de mayo. La inversión total de las actuaciones asciende la 4.020.472,09 euros, de los que Augas de Galicia aporta el 80%, a través de fondos europeos, mientras que el Concello asumirá el 20% restante.

La actuación prevista busca dar respuesta a algunos de los problemas identificados en el Plan de Saneamiento Local de la Ría de Pontevedra, que abarca los municipios de Poio, Marín y Pontevedra. Entre ellos figuran el exceso de caudales en la red debido a la entrada de agua del mar, los alivios durante episodios de lluvia y los problemas de infiltración.

El convenio contempla la ejecución de un tanque de tormentas en las cercanías del bombeo de relleno actual, con un depósito de retención de 600 m³, un caudal máximo de bombeo de 60 l/s y una nueva impulsión hacia un colector que desciende por gravedad hasta el bombeo de Froiz, evitando así el paso por el de Saíñas.

La infraestructura estará enterrada para una mejor integración en la parcela y recuperar su uso como espacio verde.

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Este convenio completa las actuaciones que la Xunta y el Concello ya ejecutan través de otro acuerdo, valorado también en cuatro millones de euros, que incluye la construcción de un depósito de retención de agua (tanque de tormentas) en A Seca, la renovación de los bombeos de l puerto de Campelo y Miradoiro y la adecuación del bombeo de Froiz para mejorar su funcionamiento.