MAC MARÍN
O Cine Club Marín inicia a súa andadura co ciclo dedicado a figura de Chano Piñeiro
Cineclub Marín iniciará oficialmente a súa actividade pública coa celebración das Xornadas arredor da figura de Chano Piñeiro, un ciclo especial de cinema e coloquio hoxe e mañá no salón de actos da Biblioteca Pública de Marín. O evento constitúe a primeira actividade organizada polo novo cineclub impulsado pola Asociación Marín de Cine, entidade adicada á divulgación do cinema e ao audiovisual na Vila.
As xornadas estarán centradas na figura do cineasta Chano Piñeiro, pioneiro do cinema galego contemporáneo e autor de obras fundamentais para a historia do audiovisual realizado en lingua galega. O obxectivo da iniciativa é achegar ao público a importancia cultural e patrimonial da súa filmografía a través da proxección de Mamasunción e Sempre Xonxa, seguidos dun coloquio abertos á participación.
Un dos grandes atractivos do ciclo será a presenza da actriz Uxía Blanco, protagonista de Sempre Xonxa, quen regresará a Marín poucos días despois de terse anunciado a súa participación como integrante do xurado oficial do MAC MARÍN 2026. A actriz participará na sesión do venres 22 de maio compartindo co público lembranzas da rodaxe e unha reflexión arredor do legado artístico e humano de Chano Piñeiro.
Tamen se contará coa participación do crítico cinematográfico e membro da Academia Galega do Audiovisual, Severiano Casalderrey, que igualmente formará parte do xurado da próxima edición do MAC MARÍN.
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
- «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- De los vídeos de Instagram al timbre de ayuda: así se distingue el nuevo gimnasio de Poio
- Dos años de prisión por agresión sexual a cuatro menores en Pontevedra durante un concierto de la Peregrina 2024
- Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera
- Los sindicatos acusan a la patronal de intentar frenar la huelga del metal
- Simoneta Gómez-Acebo acompaña al rey emérito en Sanxenxo