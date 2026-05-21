MAC MARÍN

O Cine Club Marín inicia a súa andadura co ciclo dedicado a figura de Chano Piñeiro

R. P.

Marín

Cineclub Marín iniciará oficialmente a súa actividade pública coa celebración das Xornadas arredor da figura de Chano Piñeiro, un ciclo especial de cinema e coloquio hoxe e mañá no salón de actos da Biblioteca Pública de Marín. O evento constitúe a primeira actividade organizada polo novo cineclub impulsado pola Asociación Marín de Cine, entidade adicada á divulgación do cinema e ao audiovisual na Vila.

As xornadas estarán centradas na figura do cineasta Chano Piñeiro, pioneiro do cinema galego contemporáneo e autor de obras fundamentais para a historia do audiovisual realizado en lingua galega. O obxectivo da iniciativa é achegar ao público a importancia cultural e patrimonial da súa filmografía a través da proxección de Mamasunción e Sempre Xonxa, seguidos dun coloquio abertos á participación.

Un dos grandes atractivos do ciclo será a presenza da actriz Uxía Blanco, protagonista de Sempre Xonxa, quen regresará a Marín poucos días despois de terse anunciado a súa participación como integrante do xurado oficial do MAC MARÍN 2026. A actriz participará na sesión do venres 22 de maio compartindo co público lembranzas da rodaxe e unha reflexión arredor do legado artístico e humano de Chano Piñeiro.

Tamen se contará coa participación do crítico cinematográfico e membro da Academia Galega do Audiovisual, Severiano Casalderrey, que igualmente formará parte do xurado da próxima edición do MAC MARÍN.

