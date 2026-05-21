«Una bolsa de alquiler ayudaría al alumnado a vivir en Pontevedra»

Profesora en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte y secretaria del Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Cidega), Marián Fernández Villarino (Xinzo de Limia, Ourense, 1974) asumirá la Vicerrectoría del campus de Pontevedra en el nuevo equipo de Carmen García Mateo, primera mujer que accede al Rectorado de la Universidade de Vigo. La toma de posesión será en Vigo el próximo 26 de junio, pero buena parte de los retos que se abren en esta nueva etapa miran directamente a Pontevedra.

¿Qué radiografía general hace del campus de Pontevedra en este momento?

El campus de Pontevedra necesita una vuelta, porque hay una serie de circunstancias importantes que significarían un salto cualitativo. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a la acreditación como campus de especialización Campus Crea. Eso supondría una mejora tanto a nivel cualitativo como económico, porque tendríamos muchos más recursos para hacer mejor las cosas de lo que ya se están haciendo. No es algo que planteemos como un proyecto a largo plazo; nos gustaría que fuese a corto o medio. Después hay otro pilar también fundamental, que son las infraestructuras. El déficit que tenemos en este momento es muy importante y significativo, y es otro de los frentes que debemos abordar cuanto antes. En este caso, sí que hablamos de actuaciones a medio y largo plazo.

Ha defendido en varias ocasiones la autonomía del campus pontevedrés dentro de la Universidade de Vigo. ¿A qué se refiere?

Me refiero a que las decisiones tienen que estar vinculadas directamente con las necesidades específicas del campus. No puede ser algo que venga impuesto de manera externa, sino que todas las decisiones deben estar contextualizadas y responder a las necesidades y potencialidades de Pontevedra. Eso no significa que vayamos a trabajar solos. Se contará siempre con todas las estructuras que sean necesarias. Aunque haya que coordinarse con varias instituciones o administraciones, no vamos a dejar de hacerlo. Evidentemente, formo parte del proyecto común de Carmen García Mateo, un proyecto único para toda la universidad, pero ese proyecto debe responder también a las particularidades de Pontevedra.

"Las decisiones tienen que estar vinculadas directamente con las necesidades específicas del campus"

Respecto a las infraestructuras, ¿cuál sería ahora mismo la urgencia número uno? Por ejemplo, Belas Artes lleva años generando preocupación y Deseño también necesita más espacio...

Hace falta una reestructuración. Tenemos una titulación con muchísima demanda y muy bien valorada, como Deseño, que se está desarrollando en dos pisos de un edificio compartido con la Xunta. Tiene carencias importantes de espacio, habitabilidad, funcionalidad, horarios y apertura. También tenemos un problema con la instalación de Belas Artes. Es un edificio precioso e increíble, pero no permite adaptarse a las necesidades actuales de una facultad. Por lo tanto, tampoco pueden continuar ahí en esas condiciones. Son ajustes complejos. Ahora mismo va a haber una inversión, creo que en torno a 300.000 euros, aunque no lo puedo afirmar con exactitud, para hacer algunos ajustes que permitan un desarrollo al límite. Y después hay otras titulaciones, como las de nuestra facultad, la de Ciencias da Educación e do Deporte. Es un proyecto arquitectónico increíble, pero ya desde el primer día estaba incompleto. En el proyecto original había un módulo más, y no tenemos espacios suficientes ni para aulas, ni para laboratorios, ni sobre todo para que el alumnado pueda trabajar. A veces parece que nos olvidamos del alumnado, que también necesita sus espacios. Incluso nos reclaman que, en ocasiones, son invadidos por gente de fuera. Está muy bien que la ciudadanía forme parte de la universidad, pero no podemos permitir que se quite espacio a las propias personas de la comunidad universitaria.

¿Temen que Tafisa acabe siendo una promesa más? También se ha hablado del Hospital Provincial, aunque parece una opción más compleja...

Nosotros no descartamos ninguna opción. Creo que todas pueden ser necesarias. El Hospital Provincial se ha planteado para una residencia universitaria o incluso para el desarrollo de la Facultad de Enfermería, teniendo en cuenta que está a punto de producirse la desadscripción de esa facultad, que ahora depende de la Diputación. Necesitamos saber en qué condiciones va a quedar ese espacio y si puede convertirse en Facultad de Enfermería o qué solución se ofrece. No descartamos nada. Estamos dispuestos a valorar todas las opciones que se nos den. En cambio, la finca de Tafisa es algo sobre lo que ya se nos ha trasladado, de manera informal, una disposición total por parte del Concello para convertir ese espacio en un espacio educativo.

La creación de esa residencia universitaria pública ocupó bastante espacio durante la campaña. ¿Qué ha impedido que Pontevedra siga sin una hasta hoy?

Ahora mismo no sé exactamente por qué no se ha construido. ¿Qué lo ha limitado hasta ahora? Me imagino que cuestiones presupuestarias, porque evidentemente el dinero no sobra en ninguna institución. Pero creo que estamos en un momento de oportunidad. Las universidades gallegas tienen que negociar el plan de financiación con la Xunta de Galicia y eso puede ser una oportunidad para gestionar estas cuestiones. Además, también existe un plan estatal de vivienda al que nos podemos acercar.

"Cuanta más formación tengamos en materia de igualdad, mejor podremos identificar determinadas situaciones e incluso evitar que se produzcan"

¿Hasta qué punto la falta de alojamiento público limita la capacidad del campus para atraer alumnado?

Sin lugar a dudas es un factor limitante. En nuestro programa de gobierno ya planteamos otras opciones alternativas para ayudar al alumnado a llegar a Pontevedra y poder quedarse a vivir aquí mientras cursa sus estudios. Se planificó el incentivo a través de bolsas de alquiler, aunque a veces pueden ser un poco peligrosas porque pueden elevar los precios si se sabe que el alumnado tiene ayudas específicas. También tenemos la intención de desarrollar un gabinete de acompañamiento, de carácter jurídico, para que los alumnos y alumnas no se sientan solos a la hora de establecer los contratos de alquiler.

Es inevitable preguntarle por las denuncias de acoso sexual en Belas Artes. ¿Qué puede hacer el campus para reforzar la prevención en esta materia?

En primer lugar, reforzar la formación. A veces parece que hablar de desigualdades por cuestiones de sexo, de inclusión o de estas problemáticas es algo ya muy repetido, pero no estoy de acuerdo con esa idea. Son cuestiones en las que hay que incidir e invertir continuamente. Cuanta más formación tengamos los diferentes agentes que intervenimos en la vida universitaria, mejor podremos identificar situaciones e incluso evitar que se produzcan. Por otro lado, es importantísimo el acompañamiento hasta el final de los procedimientos que se inicien. En ocasiones, las víctimas de acoso o violencia se sienten desamparadas y desacompañadas, y eso puede hacer que no lleguen a finalizar o concretar denuncias por miedo o por soledad.

Su trayectoria está muy vinculada a la actividad física, la salud y el deporte. ¿Le gustaría que esa experiencia marcara también su etapa como vicerrectora?

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Me gustaría que todas las experiencias de la universidad y de todas las personas que componemos el Campus de Pontevedra tengan repercusión. Evidentemente, vengo de las Ciencias da Actividade Física e do Deporte, un ámbito que tiene una transferencia directa sobre el bienestar, la calidad de vida y el estilo de vida de las personas que nos rodean. Por supuesto que se potenciará. Pero también se potenciarán las demás titulaciones y la transferencia que cualquiera de ellas pueda tener. Somos un proyecto único y todas las personas tienen que verse incluidas en él. Se impulsará todo aquello que sea una oportunidad para la sociedad y para la ciudadanía de Pontevedra.