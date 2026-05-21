Lucida inauguración

El pasado viernes tuvo lugar en nuestra Villa un acto mucho tiempo esperado, y no fue otro, que la inauguración oficial del Auditorio, saldando así una deuda histórica de la administración. El edificio no estaba engalanado para esta ocasión única, y los jardines no estaban ni empezados, dando una pobre imagen para esta ocasión, pero con los retrasos habidos en su construcción, no es ninguna novedad. Muchísimos marinenses se acercaron al nuevo Auditorio, tantos que las quinientas butacas de su anfiteatro no fueron suficientes para acogerlos a todos, y hubo que permitir su permanencia en los pasillos del salón.

Con la corporación municipal, y su alcaldesa al frente, presidiendo el acto junto con el presidente de la Xunta de Galicia, con la asistencia de presidente de la Diputación, presidente de la Autoridad Portuaria del puerto de Marín, diputados provinciales y de la Xunta, y cargos de las distintas administraciones que colaboraron en la construcción del edificio.

Es cierto que Marín no se merecía esta espera de quince años para hacer realidad este necesario edificio para las actividades culturales, ya que Marín es uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia, y no debía estar sin este importante Auditorio para poder realizar adecuadamente la cantidad de actos culturales que realiza el ayuntamiento y las sociedades culturales marinenses. Pero como nunca es tarde daremos la bienvenida a este Auditorio que nos era tan necesario. Y damos por bueno todas las esperas, el lugar de ubicación, e incluso aceptamos su estilo arquitectónico, que seguramente, con el tiempo, será reconocido.

El acto fue presentado por la jefa del gabinete del concello, muy adecuadamente, hablando en primer lugar la alcaldesa, María Ramallo, que muy emocionada se refirió a estos años de espera y a la alegría que sentía hoy por verlo terminado, mencionando algunas de las muchas vicisitudes por la que tuvo que pasar para llegar a ser realidad. Dando las gracias a todos los que colaboraron en ello. Seguidamente tomo la palabra el presidente de la Xunta de Galicia. Alfonso Rueda dio por inaugurado el Auditorio diciendo: «Las primeras impresiones son muy importantes, porque van a quedar en la memoria de todos los marinenses». También se refirió a lo que costó hacerlo y «que algunos dirán que hay otras cosas más importantes, pero estos centros culturales vienen de muchos siglos atrás, y este concello, de los más importantes de Galicia, merecía este edificio».

A continuación se dio paso al espectáculo que era una sorpresa, y una muy buena sorpresa, por cierto, porque fue del agrado de todos los presentes y que animó a todos, incluso con cierta emoción. Dio comienzo con una actuación de unas bailarinas y seguidamente apareció por el patio de butacas el gran músico gallego Carlos Núñez tocando la flauta, y seguidamente al subir al escenario cogió su gaita, no en vano es el mejor gaitero del mundo, y empezó a tocar: «Eu de Marín ausenteime, moi lonxe fun a vivir», arrancando el aplauso del público que acompañó el cántico y puso un nudo en los corazones de todos los marinenses. Luego otras canciones consiguiendo que el público cantara y corearse al gran Carlos Núñez, que incluso consiguió que todos los invitados bailaran en el escenario. Y finalizó el acto con un documental del propio Carlos Niñez, sobre la danza de espadas que encantó a todos los asistentes.

Resumiendo, una tarde completa para los marinenses, con la inauguración del Auditorio, y la sorpresa extraordinaria que nos trajeron para poder reír, y llorar, ¿porque no?, con el «Eu de Marín Ausenteime». Pasamos una tarde maravillosa llena de alegría. De modo que fue una lucida y extraordinaria inauguración que encantó a todos los asistentes. Ahora, lo que se necesita es que el ayuntamiento y las sociedades culturales lo utilicen para sus actos, representaciones y actividades culturales diversas, para que todos los marinenses, podamos disfrutar. Porque este acto no es más que el comienzo de una nueva época cultural para nuestra Villa. Ahora hay que organizar su funcionamiento con el personal necesario, y sobre todo, con unas actuaciones que hasta ahora no podíamos tener. De modo que ese es el reto que nos queda por delante, sino de nada serviría el edificio hoy inaugurado.

Noticias relacionadas

Pues lo dicho, hemos vivido de un día, largamente esperado, pero no por ello menos importante, que soluciona una necesidad importante para la vida de los marinenses. Hemos disfrutado de un día muy divertido con su sorpresa incluida, que nos divirtió y complació a todos los asistentes. Bienvenido y que así sea.