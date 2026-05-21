Lérez, en Pontevedra, única playa de la comarca que abre la temporada de baño con una baja calidad de sus aguas

La Consellería de Sanidade ha iniciado ya su campaña de análisis de las aguas de baño en Galicia, un primer muestreo en busca de contaminación en las playas que ya ha detectado focos anómalos en tres arenales de Poio, los de Cabeceira, Lourido y Raxó, así como en la interior de Viascón, en Cerdedo Cotobade, según los resultados divulgados estos días por la Xunta.

Ese análisis inicial no ha localizado aún problemas en la del Lérez, en Pontevedra, pese a que es la única zona de baño de la comarca que llega al verano con una baja calidad de sus aguas. Presenta una nota de «insuficiente» frente a las 47 con el resultado de «excelente», entre ellas la de Ponte Sampaio. Hay dos arenales en Sanxenxo, ACarabuxeira y Nanín, con el cartel de «sin clasificar».

La Xunta ya ha expresado la necesidad de «estudiar las causas» por las que el Lérez sigue con la calificación «insuficiente» para «que el Concello adopte las medidas oportunas de mejora de la calidad de estas aguas». Recuerda que en casos como este, «la autoridad competente velará para que se adopten medidas de gestión adecuadas, que incluirán la prohibición del baño o la recomendación de abstenerse de hacerlo para evitar la exposición de los bañistas a la contaminación, la determinación de las causas y la comunicación a la población de esta información».

La ría se prepara ya para el regreso de los usuarios a las costas con un total de 26 banderas azules, al incorporarse este año las playas de Pampaído, en Sanxenxo, y la de O Laño, en Poio, y recuperarse la de Loira, en Marín.

Son 54 los arenales, tanto en la costa como en el interior los que forman parte del programa de análisis periódicos de la calidad de las aguas y los resultados divulgados por Sanidade reflejan que 47 de ellos cuentan con una calidad «excelente» del agua de baño. Son dos menos que en el ejercicio anterior, ya que descienden de categoría, a calidad «buena», las playas de Lourido y Padrón, en el municipio de Poio.

En cambio, la de Loira, en Marín, registra el proceso contrario. Asciende de «buena» a «excelente», el mismo nivel que registran las demás playas de este municipio: Portocelo, Mogor, Aguete y O Santo. De este modo, el Concello ha podido recuperar la bandera azul en Loira, que no pudo lucir el pasado año.

Con el «descenso» de Lourido y Padrón, las playas con la nota «buena» pasan de dos a cuatro, ya que siguen este año en esa categoría las zonas de baño de Raxó, también en Poio, y la fluvial de Pozo Negro, en Cerdedo-Cotobade.

Ninguna de las playas aparece en el apartado «suficiente», el menor de los aprobados, pero sí hay una que vuelven a suspender, igual que en 2025. Una de ellas es la playa del río Lérez, en Pontevedra, que un año más tendrá que exponer un cartel en el que se desaconseja el baño, pese a que el pasado año apenas se registró un episodio contaminante, menos que en otros puntos con más incidentes y mejor valorados. En el caso de Nanín, en Sanxenxo, durante años estuvo fuera de los análisis por su alta contaminación pero ahora sí aparece, aunque «sin clasificar». Algo similar ocurre con la de A Carabuxeira, objeto de una constante degradación, con pérdidas de arena y casos de vertidos pese a las obras de regeneración que se anuncian desde hace años.

En este municipio turístico, Sanidade analiza las aguas de otra veintena de playas, todas ellas con una nota de «excelente». Las playas de Sanxenxo con la máxima nota son A Lanzada, A Lapa, Nosa Señora, Agra, Areas derecha e izquierda, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Pampaído, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar.

En Poio son las de A Canteira, Covelo, Sinás, Cabeceira, Campelo, Chancelas, Chancelas pequena, Fontemaior, Laño, Ouriceira y Xiorto.

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En el interior, A Calzada, en Ponte Caldelas, y el Verdugo, en A Lama, repiten la calidad «excelente» al igual que otras cuatro de Cerdedo-Cotobade: Carballedo, Xesteira, Viascón y Calvelo. En la desembocadura del río Verdugo, la playa de Ponte Sampaio conserva la máxima nota, al igual que las tres de Vilaboa, en la ría de Vigo: Areeiro, Deilán y Forno do Cal.