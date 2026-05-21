La Escuela Naval de Marín abre el sábado sus puertas al público por el Día de las Fuerzas Armadas

La Escuela Naval Militar de Marín, con motivo de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas 2026, tiene previsto celebrar el próximo sábado 23 de mayo, una jornada de puertas abiertas y otras actividades para el público en general.

Así, los interesados podrán visitar la academia de la Armada, con libre acceso, a la Escuela Naval Militar de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas

La visita incluye el simulador de navegación y un recorrido por el patrullero ‘Tabarca’.

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Por su parte a las 19.00 horas un concierto de la Unidad de Música pondrá fin a la jornada en la Escalera Monumental de la Escuela Naval, un lugar emblemático donde tradicionalmente se desarrollan los actos de Jura de Bandera y entrega de Reales Despachos de los futuros Oficiales de la Armada.