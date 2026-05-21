Empresas del Puerto de Marín participan en la feria Navalia

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa visitó en Navalia a las principales empresas del Puerto de Marín relacionadas con la construcción naval que estos días exponen sus novedades en la feria del sector. Se trata de un encuentro bianual que reúne a las compañías referentes del sector naval y sus auxiliares.

Suárez Costa quiso apoyar a las empresas ubicadas en el recinto portuario, por su relevancia en el papel que juega el puerto como dinamizador económico de todo su entorno. Entre las empresas del Puerto de Marín representadas en la feria se encuentran astilleros como Nodosa, una compañía de vanguardia en la construcción naval de alta calidad.