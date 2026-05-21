Detenido por vender droga en bicicleta por toda la ciudad de Pontevedra
Fue arrestado en una de sus rutas
R. P.
La Policía Nacional de la comisaría provincial de Pontevedra ha detenido a un individuo por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo de heroína.
Los agentes comenzaron a establecer de forma coordinada una serie de dispositivos de vigilancia sobre este individuo que se desplazaba en bicicleta por toda la ciudad para contactar con los posibles consumidores.
El operativo dio como resultado la constatación del trasiego de drogodependientes en varias zonas del centro urbano y en el que se llevaron a cabo varias intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían para abastecerse de sus dosis. De este modo, la Policía da por "constatada" la implicación del investigado en la actividad delictiva.
Una vez recabados los indicios necesarios, por parte de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra se identificó al varón, que fue interceptado cuando circulaba por la zona en bicicleta. En el momento de su detención portaba heroína en forma de roca con un peso de 3,5 gramos, 0,82 gramos de cocaína, varios billetes fraccionados en cantidades pequeñas, un total de 225 euros y un teléfono móvil.
Una vez detenido fue trasladado a dependencias policiales y las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- De los vídeos de Instagram al timbre de ayuda: así se distingue el nuevo gimnasio de Poio
- Dos años de prisión por agresión sexual a cuatro menores en Pontevedra durante un concierto de la Peregrina 2024
- Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera
- Los sindicatos acusan a la patronal de intentar frenar la huelga del metal
- La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente
- Simoneta Gómez-Acebo acompaña al rey emérito en Sanxenxo