Detenido por vender droga en bicicleta por toda la ciudad de Pontevedra

La Policía Nacional de la comisaría provincial de Pontevedra ha detenido a un individuo por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo de heroína.

Los agentes comenzaron a establecer de forma coordinada una serie de dispositivos de vigilancia sobre este individuo que se desplazaba en bicicleta por toda la ciudad para contactar con los posibles consumidores.

El operativo dio como resultado la constatación del trasiego de drogodependientes en varias zonas del centro urbano y en el que se llevaron a cabo varias intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían para abastecerse de sus dosis. De este modo, la Policía da por "constatada" la implicación del investigado en la actividad delictiva.

Una vez recabados los indicios necesarios, por parte de agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra se identificó al varón, que fue interceptado cuando circulaba por la zona en bicicleta. En el momento de su detención portaba heroína en forma de roca con un peso de 3,5 gramos, 0,82 gramos de cocaína, varios billetes fraccionados en cantidades pequeñas, un total de 225 euros y un teléfono móvil.

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Una vez detenido fue trasladado a dependencias policiales y las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Pontevedra.