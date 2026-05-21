Concurso de tapas en Sanxenxo: 37 propuestas gastronómicas en 26 locales

Sanxenxo Degusta Tapas regresa a la hostelería local para deleite de los comensales con 26 establecimientos participantes. El concejal de Turismo, Juan Deza, presentó en la mañana de este jueves la décimo quinta edición de la cita en el Pazo de Quintáns respaldado por el sector hostelero que acudió con algunas de las tapas que se podrán degustar a partir de mañana viernes, 22 de mayo y hasta el 7 de junio.

La cita, que está plenamente consolidada en la programación del municipio, destaca por la calidad y la creatividad de la restauración local con 37 tapas: 17 tradicionales y 20 creativas. Durante más de dos semanas, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes establecimientos del municipio y descubrir sus propuestas gastronómicas que se mantiene al precio de cuatro euros (sin consumición). Cada establecimiento ofrece a los visitantes la oportunidad de probar estas creaciones y participar activamente en el concurso.

Para participar en los sorteos y en las votaciones, los interesados deben recoger un Degusta Mapa en cualquiera de los establecimientos participantes. Cada visita se registra con un sello, y a los 5, se podrá optar a los premios. Los participantes podrán ganar estancias en Sanxenxo, pases de spa o paseo en velero, mientras que los primeros en completar toda la ruta tendrán la oportunidad de ganar una cena o comida para dos personas en los locales participantes (hasta agotar existencias).

En esta edición para celebrar el XV aniversario, los restaurantes ganadores del concurso recibirán 300, 200 y 100 euros en las distintas categorías, para comprar en las plazas de abastos de Sanxenxo y Portonovo, fomentando el uso de producto de proximidad y de calidad.

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Los locales participantes son: A Codia, Fonte da Vella, A Taberna da Confradía, Aldea Calma /As Suculentas, Arrocería Bica do Río, Asador Rosendo, Cervecería Azor, Cervecería El Aviador, Cervecería El Puerto, El Puente, Esencia Nosa By Salgadoiro, Gastrobar La Cueva, Hotel Riveiro, La Mar Brava, La Rectoral, Mar do Pintor, Marlima II, o Buraco, O Risonsiño, O Vasko, Pepa Loba, Restaurante El Pescador, Restaurante Xerfa, Taberna Bateam Taberna Lilaina e Terraza del Mar.