Un anfiteatro para divulgar el té más exclusivo de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, presenta la marca Té Areeiro, producida en la Estación Fitopatolóxica do Areeiro a través de las plantaciones propias de camelia, como una apuesta provincial que puede ser un revulsivo para la actividad económica, el fomento del empleo y el reto demográfico en el rural de la provincia. Lo hizo en el acto de conmemoración del Día Internacional del Té celebrado este jueves en las instalaciones de Lourizán, donde la Diputación aprovechó esta jornada para inaugurar el nuevo anfiteatro de la Finca Areeiro, en un acto en el que participaron, además del presidengte provincial y el diputado Javier Tourís, los investigadores de esta estación dependiente de la Diputación, estudiantes del centro Juan XXIII y representantes de la Xunta de Galicia.

La conmemoración de esta jornada incluyó una degustación de la bebida de la marca Té Areeiro en las nuevas instalaciones de Lourizán, desde las que la Diputación acercará al público la realidad del sector primario y la labor de innovación e investigación que se realiza en la Estación con el objetivo de potenciar el futuro del rural. “Estrenamos un nuevo espacio acogedor y funcional desde el que divulgar la riqueza que tiene esta provincia tanto en el ámbito natural y científico como en todos los demás. Un anfiteatro que, además, refleja la profesionalidad y dedicación de los trabajadores de esta Estación, del Servicio de Arquitectura y de toda la Diputación”, declaró López, quien puso en valor también la entrega de José Rodríguez, el trabajador de la finca que construyó de forma artesanal la mayor parte de este nuevo auditorio.

“El mundo celebra hoy el Día Internacional del Té, la bebida más consumida del planeta después del agua. Y nosotros quisimos sumarnos a esa conmemoración con esta invitación, porque mucha gente desconoce que la provincia de Pontevedra es una potencia en la producción de té. Y esta Estación Fitopatolóxica do Areeiro es el centro de operaciones”, explicó el presidente, quien destacó que cuatro de los cinco jardines reconocidos en España con el distintivo de excelencia internacional de la camelia están en la provincia y dos de ellos, el de la Finca Areeiro y el del Castelo de Soutomaior, pertenecen a la Diputación.

En este sentido, destacó que el árbol de la camelia sinensis, “la flor de las Rías Baixas”, es la planta del té. “Si no es de camelia, no es té”, remarcó el mandatario provincial, antes de poner en valor la trayectoria de más de 25 años de investigación en el cultivo de té que convierten a la estación pontevedresa en una referencia a nivel nacional que cuenta con más de 2.000 plantas que se emplean para producir el Té Areeiro, “Una iniciativa que combina ciencia, apoyo al emprendimiento e impulso a un té 100% Rías Baixas”, afirmó López.

El lanzamiento de esta marca por parte de la Diputación en el año 2023, así como la candidatura de la provincia para acoger en 2031 el Congreso Internacional de la Camelia, dan buena muestra del potencial que tiene el té para explotar todo el potencial que tiene el rural de la provincia de Pontevedra. “La Diputación está comprometida con la innovación y el emprendimiento en el rural a través de proyectos pioneros, rompedores y valientes como el Té Areeiro hecho con nuestras camelias. Una máxima que tenemos muy presente en todos los proyectos que promovemos en la Diputación es que el rural tiene mucho futuro, solo hay que apostar por él”, sostiene Luis López.

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La labor que desarrollan los profesionales de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro es crucial para garantizar el futuro del sector ganadero y de la actividad económica en el rural de la provincia. “Es un espacio de referencia para la provincia. Desde aquí cuidamos de las explotaciones agrícolas de toda la provincia, impulsamos el sector primario como fuente empleo, potencial económico y valor de futuro y proyectamos al mundo las Rías Baixas a través de una marca única y nuestra como es el Té Areeiro”, reconoció el presidente, que dio la enhorabuena la Pilar Vela y a todos los profesionales de Areeiro por su trabajo.