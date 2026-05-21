Las 28 vueltas por casa que mantienen en forma a Carmen a sus 106 años

Cada día, Carmen Adán Nogueira, de 106 años, da 14 vueltas por la mañana recorriendo el interior de su casa, en Campolongo. Por la tarde, otras 14. Suman 28 pequeños paseos que suplen a los que ya no es capaz de hacer en la calle, porque llegar a ser centenaria es una celebración, pero también pesa y hay que esforzarse por mantenerse en forma y no perder la movilidad.

Natural de Rebordelo, en Cerdedo Cotobade, Carmen, viuda desde hace más de tres décadas, pasó la mayor parte de su vida en Pontevedra, a donde se mudó a vivir tras casarse con Maximino García Nogueira, con el que tuvo dos hijas. Una de ellas falleció, pero la otra, Conchi, es su compañera de vida y de piso. Juntas comparten el día a día, con alguna emoción como la de este 21 de mayo, en la que recibieron la visita del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, por el aniversario de Carmen, a la que entregó un bonito ramo de rosas rojas por sus magníficos 106. Esto la convierte, casi con toda seguridad, en la centenaria de mayor edad del municipio.

Como la ocasión lo merecía, se arregló para que el recuerdo de las fotos fuese especial. «Normalmente está en bata por casa, pero ayer ya me dijo que hoy tenía que vestirla», reconoce su hija. «Y que le pusiera los pendientes», añade.

Carmen Adán rodeada de familiares y amigos con motivo de su cumpleaños. / Gustavo Santos

Llegar a esta edad tomando solo dos pastillas y media al día, sin contar el protector, es la envidia de muchos ancianos. Carmen Adán tiene un marcapasos, de ahí que tome anticoagulante, como muchos mayores.

Pese a ser tan longeva, sigue madrugando, de modo que a las ocho de la mañana ya está en pie. De la televisión «solo me gustan las noticias», cuenta a FARO, aunque reconoce que suelen ser muy tristas. Pero nada comparado a la guerra civil española que le tocó vivir: «Aquello era una miseria. Había gente que no tenía nada. Nosotros, gracias a dios, no teníamos problema y siempre tuvimos para comer, pero había mucha necesidad. Además, la guerra transforma a la gente y había muchas personas que se dedicaban a lo que no debían».

Noticias relacionadas

La última vez que el alcalde de Pontevedra visitó a Carmen Adán Nogueira fue en el año de la pandemia, en 2020. «No sé qué pudo pasar, que no volvimos por aquí», reconoció él a la centenaria, a la que le dijo que «creo que eres la mayor de todos los que hay en el municipio». Y es que en la Boa Vila son actualmente 88 las personas que tienen 100 o más años. La mayoría, como es habitual, son mujeres, 66. Celebrar la longevidad es una suerte y este domicilio de Campolongo es todo un ejemplo.