Vidrio y papel abre el servicio de recogida de residuos "puerta a puerta" en el centro histórico de Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha iniciado las visitas a los comercios y locales de hostelería del casco histórico para la entrega de información y de la nueva contenerización para poner en marcha la recogida "puerta a puerta" de las cinco fracciones de residuos.

El personal de Prezero, empresa concesionaria de la gestión de residuos explican local a local cómo funcionará la nueva recogida y ya empezó a distribuir el contenedor verde, destinado al vidrio, para aquellos establecimientos que lo reclamen para sus locales. Además, también informa de cómo se hará la recogida de papel y cartón.

Desde este miércoles está en marcha la recogida efectiva de estas dos fracciones concretas entre los establecimientos que fueron visitados desde principios de esta semana.

Este nuevo modelo busca ofrecer un "traje a medida" a los profesionales, adaptando los recipientes al volumen y al tipo de residuos que genera cada actividad económica. El objetivo final del gobierno local, además de ayudar a los negocios a cumplir con la obligación legal de separar la basura, es poder eliminar progresivamente los contenedores públicos de las calles.

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De este modo, mientras los comercios tendrán su recogida en la puerta, los residentes pasarán a utilizar unas "islas emergentes" instaladas solo por horas, con el objetivo de "liberar el espacio público y mejorar la imagen del patrimonio", según destaca el Concello.