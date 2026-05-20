Viascón inaugura unha praza e unha escultura dedicadas ao gaiteiro Ricardo Portela
O homenaxe será unha romaría de orgullo con pasarrúas, unha visita ao museo da Asociación de Gaiteiros Galegos e a participación de autoridades e familiares
O son da gaita ten unha cadencia distinta en Viascón. Alí, onde o vento parece traer sempre o eco dun «toque pechado», a memoria colectiva do pobo prepárase para fixar na pedra e no bronce o legado dun dos seus fillos máis ilustres. O vindeiro domingo 24 de maio, esta parroquia de Cerdedo-Cotobade vestirá as súas mellores galas para inaugurar oficialmente a praza e a escultura na honra do mestre Ricardo Portela Bouzas, unha figura absolutamente esencial para comprender a supervivencia e a dignidade da música tradicional galega.
A cita, fixada para as 11,45 horas na contorna da Casa do Pobo de Viascón, quere fuxir da frialdade dos actos oficiais para converterse nunha romaría do orgullo herdado. Como ben lembra Ernesto Filgueira, presidente da Comunidade de Montes de Viascón —entidade promotora da iniciativa—, estase ante unha homenaxe de veciños para un veciño senlleiro, o mesmo que converteu a súa gaita nun faro de resistencia cultural nunha época complexa e que hoxe segue a ser o gran referente da pureza interpretativa.
O ambiente festivo comezará a respirarse dende ben cedo cos pasarrúas de formacións que manteñen viva esa mesma chama: o Grupo Tradicional Boavila, Marmurios de Leucoiña e a AC Afoutes do Canón de Pau encargaranse de poñerlle a banda sonora ás rúas da parroquia durante toda a mañá. Ademais, entre as 11 e as 14 horas, as portas do museo da Asociación de Gaiteiros Galegos, situado xusto detrás do Bar Manolo, abriranse de par en par para ofrecer unha viaxe polos segredos do instrumento que Portela elevou á categoría de arte académica.
A pegada de Portela espallarase máis alá do domingo coa exposición "Ricardo Portela, Inmorrente", comisariada polo músico Óscar Ibáñez García
O acto central contará coa participación do alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, do propio Ernesto Filgueira, así como de representantes da Asociación de Gaiteiros Galegos e dos familiares directos do homenaxeado, os encargados de descubrir o monumento que lembrará para sempre que a habelencia do mestre naceu e se alimentou nestas terras. Para pechar o encontro, a Deputación de Pontevedra ofrecerá un viño galego de confraternidade para todos os asistentes, un momento para compartir anécdotas e brindar polo mestre.
A pegada de Portela espallarase máis alá do domingo coa exposición «Ricardo Portela, Inmorrente», comisariada polo músico Óscar Ibáñez García e cedida pola institución provincial. A mostra, que repasa a vida e a transcendencia do músico, poderá visitarse na propia xornada do domingo de 11:00 a 13:00 horas, e tamén os días vindeiros, o 27 e 29 de maio, en horario de tarde, de 19:00 a 21:00 horas. Con este esforzo conxunto no que colaboran o Concello, a Deputación, o colectivo de gaiteiros e empresas como Ingeniería y Montajes Rías Baixas, Viascón non só salda unha débeda histórica de gratitude, senón que erixe un altar de pedra ao mestre que ensinou a toda Galicia como debe soar a alma de seu.
