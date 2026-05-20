Un vertido accidental de combustible obliga a desplegar barreras anticontaminación en el puerto de Combarro

Un vertido accidental de gasoil desde un barco varado en la rampa del puerto de Combarro provocó la llegada del combustible a la lámina de agua y a desplegar barreras anticontaminación para contener el derrame. El barco, ya en desuso, está pendiente de su desgüace.

El aviso llegó al 112 sobre las 20.30 horas del martes y la situación pudo controlarse poco después gracias a la rápida intervención del servicio de Gardacostas. Los efectivos de la embarcación auxiliar 'Sebastian de Ocampo' fueron los que desplegaron las barreras anticontaminación y cercaron el puerto para contener vertido.

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Despliegue de las barreras anticontaminación / FdV

El responsable del barco varado acudió al lugar a última hora de la noche para colaborar con los servicios de emergencia y tiene previsto tenía previsto sacar este miércoles la embarcación de la rampa para llevarlo a desguazar a Marín.