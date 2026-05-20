Un vertido accidental de combustible obliga a desplegar barreras anticontaminación en el puerto de Combarro
El derrame procedía de un barco varado en la rampa ala espera de su desgüace
N. D.
Un vertido accidental de gasoil desde un barco varado en la rampa del puerto de Combarro provocó la llegada del combustible a la lámina de agua y a desplegar barreras anticontaminación para contener el derrame. El barco, ya en desuso, está pendiente de su desgüace.
El aviso llegó al 112 sobre las 20.30 horas del martes y la situación pudo controlarse poco después gracias a la rápida intervención del servicio de Gardacostas. Los efectivos de la embarcación auxiliar 'Sebastian de Ocampo' fueron los que desplegaron las barreras anticontaminación y cercaron el puerto para contener vertido.
El responsable del barco varado acudió al lugar a última hora de la noche para colaborar con los servicios de emergencia y tiene previsto tenía previsto sacar este miércoles la embarcación de la rampa para llevarlo a desguazar a Marín.
- La playa de Silgar: de las casas marineras a epicentro del turismo
- «Gallegos de mierda», «os voy a matar»: los insultos que acabaron en detención durante un control de alcoholemia en Pontevedra
- El faro de Ons cumple cien años con un homenaje a sus últimos fareros
- De los vídeos de Instagram al timbre de ayuda: así se distingue el nuevo gimnasio de Poio
- Marín estrena por fin su gran casa cultural tras décadas de espera
- Los sindicatos acusan a la patronal de intentar frenar la huelga del metal
- Simoneta Gómez-Acebo acompaña al rey emérito en Sanxenxo
- La UNED Pontevedra lleva a toda la provincia la mayor programación de cursos de verano de su historia