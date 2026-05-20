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Un vertido accidental de combustible obliga a desplegar barreras anticontaminación en el puerto de Combarro

El derrame procedía de un barco varado en la rampa ala espera de su desgüace

Al fondo, el barco varado en la rampa que perdió el combustible

Al fondo, el barco varado en la rampa que perdió el combustible / FdV

N. D.

Pontevedra

Un vertido accidental de gasoil desde un barco varado en la rampa del puerto de Combarro provocó la llegada del combustible a la lámina de agua y a desplegar barreras anticontaminación para contener el derrame. El barco, ya en desuso, está pendiente de su desgüace.

El aviso llegó al 112 sobre las 20.30 horas del martes y la situación pudo controlarse poco después gracias a la rápida intervención del servicio de Gardacostas. Los efectivos de la embarcación auxiliar 'Sebastian de Ocampo' fueron los que desplegaron las barreras anticontaminación y cercaron el puerto para contener vertido.

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Despliegue de las barreras anticontaminación

Despliegue de las barreras anticontaminación / FdV

El responsable del barco varado acudió al lugar a última hora de la noche para colaborar con los servicios de emergencia y tiene previsto tenía previsto sacar este miércoles la embarcación de la rampa para llevarlo a desguazar a Marín.

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