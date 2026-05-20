Restaurar el río Valdecorvos y retener el agua, propuesta contra las inundaciones en Pontevedra

Un plan de restauración fluvial, medidas para retener el agua en las zonas no edificadas y la eliminación de tramos ahora entubados. Son algunas de las medidas que plantea Augas de Galicia para paliar en lo posible los episodios de inundación que se registran en el río Valdecorvos, cada vez más habituales y que han agotado ya la paciencia de los vecinos de la calle Fernando Olmedo y sus inmediaciones, hartos de achicar agua de garajes y locales cada vez que llueve con intensidad y fuerza.

Las medidas, para las que la Xunta tiene reservados unos tres millones de euros, son objeto de análisis desde hace más de un año y ahora aparecen reflejadas en el Borrador del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Galicia-Costa, que acaba de exponer al público Augas de Galicia.

El documento detalla que el Valdecorvos se incluye en el área Río Lérez-Río gafos, que presenta «tramos de distintos ríos con problemas de inundación», si bien hace referencia expresa a lo que ocurre en Fernando Olmedo, ya que cita los casos «recurrentes que se producen en el entorno del río Valdecorvos, que en su tramo final justo antes de su desembocadura en el río Lérez está soterrado».

Añade que «esta cobertura presenta problemas para evacuar caudales de avenida de alta recurrencia, debido a la insuficiente capacidad de desagüe provocada por la pleamar o niveles altos en el río Lérez, a lo que además se unen los incrementos de caudal que generan las aportaciones de las redes de saneamiento de aguas pluviales al río Valdecorvos».

Señala también que «este fenómeno combinado de inundaciones debido al propio desbordamiento del río y a la incapacidad de su entubamiento, el efecto de la marea y el saneamiento de pluviales, genera importantes problemas habitualmente en las calles Fernando Olmedo, Padre Gaite, A Seca y sus inmediaciones».

La medida propuesta en el plan de gestión de riesgos para este río«expone la reducción de los caudales que llegan al entubamiento del río bajo las edificaciones, en la zona no edificada, aguas arriba, a través de un área de inundación controlada, en la propia llanura de inundación del río Valdecorvos, que lamine los caudales, compatibilizando la disminución de la inundabilidad con otros usos».

En concreto, se hace referencia a la «restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua la reforestación de riberas y restauración ambiental de la franja costera». Para ello, se insiste en la «creación de una zona de laminación controlada de 5.000 metros cuadrados, con capacidad para 7.500 metros cúbicos, la restauración entre la calle Prado Novo y un antiguo canal de regadía», con la «eliminación de los tramos entubados y canalizados». Augas de Galicia detalla que estas propuestas son las que se incluyen en el plan de gestión de riesgos que ahora se expone al público, pero agrega que se deben complementar «con actuaciones de mejora y adaptación de las redes de saneamiento que vierten al río, tanto en el tramo descubierto, donde se exponen las actuaciones de restauración, como en el tramo entubado bajo el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), que son en las que se trabaja desde hace meses.

Desde retirar los obstáculos hasta crear lagunas de agua permanentes

La alternativa planteada en el documento de Augas de Galicia diferencia cuatro bloques de medidas. El primero de ellos apuesta por la «restauración fluvial del canal entre la calle Prado Novo y el antiguo canal de riego, con la eliminación de todos los obstáculos, así como recuperar una sección del río más natural».

El segundo bloque planta la «instalación de tres pasarelas con un resguardo mínimo de medio metro con respecto a la lámina de inundación», mientras que el tercero propone la «sustitución de una obra de drenaje transversal por un puente».

Por último, la última fase de medidas insiste en la «creación de una zona de laminación controlada de 5.000 metros cuadrados y 7.500 metros cúbicos de capacidad, aliviadero de emergencia, lagunas de agua permanentes y vaciado de fondo mediante dos tubos de 0,2 metros de diámetro».

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Son medidas que los vecinos aguardan desde hace un año, cuando la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, les planteó algunas obras, junto a otras en la ciudad, como la restauración fluvial de Os Gafos, en el barrio de Campolongo, y de la Xunqueira de Alba, en el arroyo de Granda, así como la ampliación del puente bajo el paseo Domingo Fontán, en este mismo arroyo, la ampliación de una obra de drenaje transversal en el arroyo de Verducido, la restauración fluvial de las márgenes del río Lérez o intervenciones en Os Gafos, entre la calle Rosalía de Castro y la avenida General Antero Rubín, con el fin de minimizar los taponamientos en el entorno.