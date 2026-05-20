Poio se consolida entre los peregrinos internacionales de la variante portguesa

Poio consolida su papel como base de referencia para peregrinos internacionales que recorren el Camino Portugués por las Rías Baixas. Una veintena de viajeros procedentes del norte de Italia y del cantón suizo del Tesino pernoctó varios días en el municipio, dentro de una estancia vinculada a la Variante Espiritual y a la oferta turística de la zona.

El grupo, en el que también viajaban representantes institucionales y personas vinculadas a la vida social de sus localidades de origen, fue recibido en la casa consistorial por la concejala de Turismo, Rocío Cochón. Durante la visita sellaron la Compostela y conocieron algunos de los principales recursos patrimoniales del municipio, como el Mosteiro de Poio y el casco histórico de Combarro.

La estancia forma parte del creciente interés de operadores especializados por utilizar Poio como punto de partida para recorrer tramos del Camino y, al mismo tiempo, descubrir su entorno. En este contexto, Cochón mantuvo también una reunión de trabajo con Ultreia Travel, agencia de referencia en el mercado italiano de turismo jacobeo, que prevé aumentar la presencia de sus grupos en el municipio, con varias noches y comidas ya reservadas en origen.

«Poio ofrece una combinación única de patrimonio, naturaleza, gastronomía, tranquilidad y servicios que encaja perfectamente con lo que buscan cada vez más peregrinos internacionales», señaló la edil, que defendió que el objetivo es que estos visitantes «disfruten de nuestra hospitalidad y se marchen con la idea de volver».

Según datos de la Mancomunidade do Salnés, Poio recibe cada año más de 35.000 peregrinos de los cinco continentes, que recorren la Variante Espiritual o la Ruta del Padre Sarmiento. Ambas rutas destacan por su baja dificultad y por su valor paisajístico y patrimonial, factores especialmente atractivos para un público internacional sénior interesado en experiencias culturales y de calidad.

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La estrategia turística local se apoya en iniciativas como la campaña «No Bo Camiño» y el Punto de Atención al Peregrino, un tótem interactivo en varios idiomas. Cochón subrayó que los contactos realizados en Fitur 2026 «ya están fructificando y dando resultados», con una mayor presencia de visitantes internacionales y grupos organizados.