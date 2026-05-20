Las obras volverán a la estación de autobuses de Pontevedra tres años después de su reforma integral

Hace poco más de tres años, a finales de 2022, concluía una intensa reforma integral de la estación de autobuses de Pontevedra, en la que se invirtieron más de seis millones de euros en una ejecución que se prolongó mucho más de lo previsto al coincidir en plena pandemia del covid. Pero aquella notable remodelación, que afectó a todo el interior del inmueble, a las dársenas y el aparcamiento exterior, no fue suficiente para completar su mejora. La Xunta acaba de sacar a concurso una nueva fase de actuaciones en esa terminal para mejorar la accesibilidad y la seguridad, por 200.000 euros más.

Según el proyecto, la actuación prevista incluye la colocación de «nuevos pavimentos podotáctiles, mobiliario como apoyos isquiáticos, y la instalación de nueva señalética, como tótems, banderolas, placas o vinilos». También habrá «cámaras anti intrusión y detectores volumétricos» y se colocarán «pantallas de información, equipamiento en los aseos como espejos, secamanos, cambia pañales, papeleras y una barrera para control de acceso de vehículos».

También se apuesta por modificar «el mostrador de información para evitar el acceso de personas ajenas a la estación y el montaje de un nuevo sistema de alarma en la planta baja».

En cuando a las consignas desatendidas se advierte de que «necesitan alimentación eléctrica y de datos, por lo que se instalan tomas en ambos lados de la sala, para dar servicio a la estación de cobro y a las propias taquillas. Las tomas de estas últimas se instalarán a una altura superior a las taquillas para facilitar su conexión».

Por su parte «habrá barreras de entrada y salida de los autobuses a la estación. El control de las barreras se realiza mediante lectura de matrículas de los vehículos. En la base de datos se introducirán las matrículas permitidas, y al reconocerlas en las cámaras, se levantarán automáticamente. Para los casos donde no se encuentren metidas en la base de dato, se cuenta con interfonos que comunican con el interior del edificio, donde podrán accionar de manera remota el levantamiento de las barreras».

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Además, «la estación cuenta con preinstalación para cámaras de seguridad repartida por toda su superficie. Se instalan nuevas cámaras que cubrirán las zonas más importantes de la estación» En el acceso a los andenes en planta primera se colocará un monitor led» y «también se instalará una cerradura en la ventana abatible para evitar su apertura por personal no autorizado». n