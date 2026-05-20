La mirada escolar a favor y en contra del turismo

El turismo es la base de la economía de Sanxenxo y todas las opiniones y visiones cuentan. Alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Magaláns del municipio, invitados por la concejala de Educación, Nati Parada, expusieron en la mañana de este martes en el Salón de Plenos del Concello de Sanxenxo su proyecto finalista sobre turismo en el XI Torneo de Debate organizado por el colegio SEK Atlántico.

Se trata de una cita de referencia a nivel estatal por ser pionero en la etapa de Educación Primaria en la que el centro educativo de Dorrón obtuvo un segundo puesto. El tema de debate era “Debería limitarse o turismo nas zonas naturais para protexer o contorno e os dereitos das comunidades locais?”.

Un equipo en contra, formado por Pablo Martínez, Sabela Blanco, Uxía Pérez y Adrián Rial; y otro equipo a favor formado por Claudia Montes, Manuel Rodríguez, Diego Maquieira y Alberto Rodríguez, defendieron sus posturas ante compañeros y representantes del sector turístico como el director comercial de Viajes InterRías, Fabián Buezas; el gerente del hotel Mardevela, José Ameneiros; la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín y la técnica de Turismo de Sanxenxo, Teresa Salgueiro, así como el concejal de Medio Ambiente, Yago Torres.

Un grupo de alumnos / FdV

Los argumentarios, tanto a favor como en contra, basados en factores económicos, sociales y medioambientales, lograron la aprobación de la bancada del sector turístico que abogó por una postura intermedia que permita la convivencia sostenible entre la actividad turística, la protección del entorno y los derechos de la población.

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Tras la exposición y un turno de preguntas, el alumnado recibió una mochila con productos de Turismo de Sanxenxo y recorrió las instalaciones municipales, incluido el despacho del alcalde, Telmo Martín, que se comunicó con ellos a través de videollamada porque no se encontraba en el municipio. “Noraboa polo proxecto que me parece moi interesante e benvidos ao Concello de Sanxenxo que é a vosa casa”, dijo.