Lecer en Familia, el programa de la Diputación de Pontevedra que llevó a 3.000 personas a hoteles y spas

La Diputación de Pontevedra celebró en el Hotel Nuevo Astur Spa de Sanxenxo la entrega del premio del concurso de fotografía del programa Lecer en Familia 2025, una iniciativa provincial destinada a fomentar la convivencia, el ocio saludable y el tiempo compartido entre familias al tiempo que impulsa la actividad turística y hostelera fuera de la temporada alta y en la que participaron cerca de 3.000 personas.

En el acto participó la diputada de Bienestar Social, Paula Bouzós, que felicitó al ganador de esta edición, Diego Tizón Freiría, vecino de Vigo, cuya imagen de su familia disfrutando del programa fue escogida entre las 70 fotografías presentadas al certamen. El premio consiste en una estancia en el Hotel Nuevo Astur, que incluye una noche en pensión completa y dos accesos al spa.

Durante la entrega, la diputada puso en valor “la capacidad de la fotografía para guardar emociones y momentos especiales vividos en familia”, al tiempo que agradeció la implicación de las personas participantes en un concurso que permite reflejar las experiencias compartidas al amparo de este programa provincial.

Lecer en Familia se sitúa como una de las iniciativas sociales con mayor acogida de la Diputación. En la edición de 2025 se presentaron 2.237 solicitudes correspondientes la 7.870 personas, y participaron un total de 2.954 vecinos y vecinas de la provincia. Vigo fue el municipio con mayor participación, con 1.095 personas beneficiarias, seguido de Pontevedra, Ponteareas, Redondela, Mos y O Porriño. Por establecimientos, el Hotel Nuevo Astur fue el que registró una mayor participación, con 966 personas usuarias a lo largo del programa.

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La Diputación de Pontevedra ya trabaja en la edición de Lecer en Familia 2026, para a que se presentaron 2.747 solicitudes correspondientes la 9.657 personas.