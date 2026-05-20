"Facendo barro" en Marín

El barrio de San Pedro de Marín acogió la primera edición de las jornadas “Facendo Barrio”, una iniciativa impulsada por el IES Mestre Landín en colaboración con el CEIP Sequelo, La Galiña Azul y el CEIP Carballal, que reunió a cientos de personas alrededor de la convivencia, la cultura y la participación vecinal.

La plaza de San Pedro se convirtió durante la tarde del martes en un espacio de encuentro intergeneracional y comunitario, con un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades. Juegos populares, talleres creativos, propuestas gastronómicas, música en directo, sorteos y diferentes actividades participativas marcaron una jornada festiva que destacó por el ambiente de convivencia y por el alta implicación de los vecinos.

La iniciativa nace con la intención de consolidarse como una cita anual para fortalecer los vínculos entre los distintos centros educativos del entorno y poner en valor la diversidad cultural y social del barrio y del municipio de Marín.

Un momento de la celebración / FdV

En el apartado artístico, el público pudo disfrutar de la actuación de la compañía Tarabelos Teatro, así como de la música tradicional del grupo de pandereteras Fentos e Frouma, y la batucada “Axe Bahía”, que llenaron de ritmo y ambiente las calles de San Pedro.

Desde el IES Mestre Landín hacen un balance muy positivo de esta primera edición de “Facendo Barrio”, y destacan la excelente respuesta de la comunidad educativa y de la ciudadanía. El centro subrayó además la importancia de seguir creando espacios compartidos entre generaciones, culturas y realidades diferentes, fomentando valores como la cooperación, la participación y la convivencia.

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La organización quiso agradecer especialmente la colaboración del CEIP Sequelo, La Galiña Azul, el CEIP Carballal y sus respectivas ANPAS, la participación de entidades como Secretariado Gitano y el Concello de Marín, así como la colaboración de las empresas locales Froiz, Gadis, Alimentación Rosi Pintos, A Tenda de Tere, Gharaboto, Dima Dama, Lea Petit y la churrasquería Xan Xian.