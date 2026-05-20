Espazo Depo: 20 millones para completar fondos europeos en 18 municipios de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este miércoles ante alcaldes y alcaldesas de la provincia un nuevo programa extraordinario de inversiones del organismo provincial diseñado específicamente para cubrir una parte de la financiación de proyectos de los municipios que consiguieron fondos europeos. El Plan Espazo Depo está dotado con 20 millones y beneficiará a un total de 18 concellos: Vilagarcía de Arousa, Redondela, Lalín, Marín, O Porriño, A Estrada, Ponteareas y las uniones y áreas funcionales de los municipios de Nigrán, Gondomar y Baiona; Tomiño y O Rosal; Tui y Salvaterra de Miño; y Vilanova de Arousa, Valga, Pontecesures y Catoira.

“Hoy presentamos el Espazo Depo, un plan de inversión, otro más, dotado con 20 millones, que son los que le vamos a ahorrar a estos 18 ayuntamientos para que puedan financiar las obras, humanizaciones y otras transformaciones en el marco de los fondos Feder”, anunció el mandatario provincial en un acto celebrado en el pazo provincial a lo que acudieron alcaldes y concejales de los ayuntamientos beneficiarios, que recibirán de manos del organismo provincial cantidades que oscilan entre los 1,3 y los 2,2 millones. En el pleno de la próxima semana la Diputación aprobará una modificación de crédito de 6,5 millones para financiar la aportación de los recursos de la primera anualidad que próximamente se materializarán a través de convenios particulares con los ayuntamientos. Una colaboración que se prolongará a lo largo de los próximos cuatro años, que es el plazo marcado por la Unión Europea para ejecutar los proyectos beneficiarios.

El origen de este nuevo plan de cooperación del gobierno de Luis López con los ayuntamientos de la provincia está en la resolución de las convocatorias europeas de los programas Feder y Edil que beneficiaron a diversas entidades locales de la provincia de Pontevedra, en concreto siete ciudades intermedias y cuatro áreas urbanas funcionales. Una convocatoria que permitirá a los beneficiarios ejecutar proyectos valorados en un total de cerca de 100 millones de euros. Con todo, los fondos europeos nunca cubren el 100% del presupuesto y requieren que los ayuntamientos financien una parte del presupuesto. “Donde antes tenían que aportar el 40%, ahora será el 20% gracias a esta nueva ayuda extraordinaria de la Diputación”, remarcó López, quien explicó que “hablamos de una movilización histórica de casi 100 millones”, de los que 60 proceden de fondos europeos, 20 los aportan los ayuntamientos beneficiarios y los 20 restantes llegan desde la Diputación a través de este plan Espazo Depo.

Con estos recursos se llevarán a cabo iniciativas relacionadas con la rehabilitación urbana, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la gestión del agua y de los residuos o soluciones tecnológicas para los ayuntamientos.

“Estos 20 millones de euros más de fondos provinciales para inversiones en los ayuntamientos nos refuerzan como la Diputación que mejor los escucha, y que más los atiende. Atrás quedó la etapa en la que se penalizaba la colaboración y si forzaba a los ayuntamientos a devolver los fondos provinciales se conseguían financiación de otra administración”, recordó López citando ejemplos como los de O Rosal o A Caniza. Una nueva palanca de apoyo a los ayuntamientos para este año que se suma a los 85 millones del Plan +Provincia de este año, a los ocho del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, a los 35 del segundo Plan Extra y a los ocho del Plan Vía Depo.

Por otro lado, el presidente de la Diputación destacó la capacidad de la administración provincial para gestionar proyectos en la Unión Europea y conseguir financiación comunitaria. En lo que va de mandato, la Diputación resultó beneficiaria de un total de 26 proyectos que reportaron una concesión de hasta 32 millones de fondos europeos. De estas propuestas, en 15 de ellas la Diputación fue beneficiaria única, mientras que en las 11 restantes lo hizo en colaboración con otras entidades.

“Os doy la enhorabuena”, concluyó el presidente la presentación de este nuevo plan de inversión delante de los alcaldes. “Tenéis mucho mérito porque no solo hay que captar y ejecutar los fondos, sino que hace falta sentidiño para no tensar más de la cuenta las finanzas del ayuntamiento”, continuó para resaltar la importancia de la colaboración de la Diputación “para que estos 18 ayuntamientos puedan afrontar las transformaciones avaladas por Europa y no asfixiar las haciendas locales por el camino”.

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“Todas estas inversiones están llamados a marcar un antes y un después para muchos barrios y municipios. Pero no serán una obra más, serán un Espaczo Depo, que es el resultado de escuchar, entender y atender. El fruto de lo que hacemos en esta casa”, remató el presidente de la Diputación.