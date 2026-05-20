Difusión Felina se queda fuera de los convenios locales: «El Concello de Pontevedra nos ha repudiado»

La asociación Difusión Felina ha expresado públicamente su malestar después de que el Concello de Pontevedra anunciase su intención de firmar acuerdos de colaboración con dos protectoras de reciente creación en la ciudad, Galanchis Mininos da Rúa y Callejeritos de Ciudad, dejando fuera a este colectivo, que reivindica sus trece años de trayectoria en la atención a los gatos sin hogar.

El asunto se abordó en el pleno municipal del pasado lunes, en el que el PSOE presentó una moción relativa a los animales de la calle, reclamando que se ejecuten los convenios con protectoras de la ciudad y que se dé cumplimiento a la normativa en esta materia. Los socialistas instaron al Gobierno local a avanzar en esas obligaciones y a reforzar la atención a los animales sin hogar.

La respuesta llegó por parte de la concelleira Anabel Gulías, que anunció que el Concello está trabajando «en la elaboración de un protocolo con voluntarios» y que firmará «antes de que acabe el mandato dos protocolos con dos asociaciones». En concreto, se refirió a Galanchis Mininos da Rúa para el control CES —captura, esterilización y suelta— y a Callejeritos de Ciudad para la vacunación.

Gulías también recordó que en 2025 el Concello destinó casi 65.000 euros a actuaciones en materia de perros, a través de la protectora Os Palleiros, y más de 43.000 euros al control de las colonias felinas.

Más de una década velando por los gatos

Tras ese anuncio, Difusión Felina hizo público un comunicado en el que critica que el gobierno local cuente con esas dos entidades y deje al margen a una asociación que, según recuerda, fue creada el 23 de abril de 2013 y lleva más de una década trabajando con gatos de la calle en Pontevedra.

El colectivo sostiene que las asociaciones incluidas en los futuros acuerdos son de reciente creación. Según los datos difundidos por Difusión Felina, Galanchis Mininos da Rúa figura inscrita en el registro autonómico desde octubre de 2024, mientras que Callejeritos de Ciudad lo estaría desde junio de 2025. «Son dos asociaciones que entre las dos no suman ni tres años de existencia, una ni llega al año, frente a más de trece años de Difusión Felina Pontevedra», señala la entidad.

Difusión Felina es el primer colectivo de la ciudad centrado específicamente en los gatos de la calle y ha contribuido durante estos años a salvar cientos de vidas. Es destacable también subraya su trabajo en la implantación de colonias controladas mediante el método CES, una de las líneas que ahora el Concello prevé articular con otra asociación.

«Nosotros solo queremos agradecer la confianza depositada en nosotros, por la ciudadanía, a lo largo de todos estos años»

La entidad interpreta la decisión municipal como un gesto de exclusión. «El Concello de Pontevedra ha repudiado públicamente a Difusión Felina», afirma en su comunicado. En sus redes sociales, la asociación elevó el tono de la protesta y lanzó un mensaje dirigido a la ciudadanía: «A partir de ahora contactad con ellos para urgencias».

El colectivo también quiso agradecer el apoyo recibido durante todos estos años. «Nosotros solo queremos agradecer la confianza depositada en nosotros, por la ciudadanía, a lo largo de todos estos años», señala. A continuación, insiste en su trayectoria con una frase irónica: «Difusión Felina Pontevedra fue creada el 23/04/2013, pero será que todavía nos falta rodaje».

La asociación cerró su mensaje en redes sociales con otra expresión de malestar, también en tono irónico: «¡Difusión Felina Pontevedra busca ayuntamiento, de la provincia de Pontevedra, que nos adopte! ¡Estamos testados y desparasitados!».

Difusión Felina no cuestiona en su comunicado la labor de las otras asociaciones, pero sí censura que el Concello haya optado por formalizar su colaboración con entidades mucho más recientes sin contar con un colectivo que se considera pionero en la protección de los gatos de la calle en Pontevedra.

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Hay que recordar que este colectivo es capaz de llevar a cabo su trabajo gracias a la ayuda desinteresada de voluntarios, tanto participando en sus actividades para recaudar fondos para los gastos que los felinos generan (alimentación, veterinario...), como con las labores propias del cuidado de las colonias, rescates, etc... Los donativos particulares son fundamentales para todo ello, a través de cuenta bancaria, teaming, paypal...