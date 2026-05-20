El Correlingua reunirá mañana en Pontevedra a escolares de toda la comarca

El Correlingua reunirá mañana en Pontevedra a alumnado de centros educativos de la ciudad y de distintos municipios de la comarca en una jornada marcada por la marcha escolar, la música y la reivindicación de la lengua gallega. La actividad obligará a cortar y desviar el tráfico en varias calles del centro durante la mañana, especialmente entre las 10.45 y las 11.30 horas, coincidiendo con el recorrido de los participantes.

El programa arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida a los centros, a cargo de Luis O Caruncho. Cinco minutos después está prevista la intervención de Artmonium, con un dragón y cuatro gaiteros, antes de la salida de la marcha, fijada para las 10.45 horas. La llegada de los centros se calcula sobre las 11.20 horas.

A continuación, Luis O Caruncho leerá el manifiesto del Correlingua y presentará la actuación de Sniff & Crash, prevista entre las 11.40 y las 12.05 horas. El acto continuará con un saludo del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la entrega de diplomas y la despedida final, prevista en torno a las 12.35 horas.

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En el Correlingua de Pontevedra participarán centros de Pontevedra, Ponte Caldelas, Barro, Vilaboa, Portas, O Grove, Meis y Vilagarcía de Arousa, entre ellos el IES A Xunqueira 1, el CEIP Praza de Barcelos, el CEP Campolongo, el IES Frei Martín Sarmiento y el IES Armando Cotarelo Valledor.