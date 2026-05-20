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El Correlingua reunirá mañana en Pontevedra a escolares de toda la comarca

La marcha saldrá a las 10.45 horas y provocará cortes y desvíos de tráfico en varias calles del centro durante la mañana

Celebración de la pasada edición del Correlingua en la Alameda.

Celebración de la pasada edición del Correlingua en la Alameda. / RAFA VAZQUEZ

H.D.

Pontevedra

El Correlingua reunirá mañana en Pontevedra a alumnado de centros educativos de la ciudad y de distintos municipios de la comarca en una jornada marcada por la marcha escolar, la música y la reivindicación de la lengua gallega. La actividad obligará a cortar y desviar el tráfico en varias calles del centro durante la mañana, especialmente entre las 10.45 y las 11.30 horas, coincidiendo con el recorrido de los participantes.

El programa arrancará a las 10.30 horas con la bienvenida a los centros, a cargo de Luis O Caruncho. Cinco minutos después está prevista la intervención de Artmonium, con un dragón y cuatro gaiteros, antes de la salida de la marcha, fijada para las 10.45 horas. La llegada de los centros se calcula sobre las 11.20 horas.

A continuación, Luis O Caruncho leerá el manifiesto del Correlingua y presentará la actuación de Sniff & Crash, prevista entre las 11.40 y las 12.05 horas. El acto continuará con un saludo del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la entrega de diplomas y la despedida final, prevista en torno a las 12.35 horas.

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En el Correlingua de Pontevedra participarán centros de Pontevedra, Ponte Caldelas, Barro, Vilaboa, Portas, O Grove, Meis y Vilagarcía de Arousa, entre ellos el IES A Xunqueira 1, el CEIP Praza de Barcelos, el CEP Campolongo, el IES Frei Martín Sarmiento y el IES Armando Cotarelo Valledor.

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