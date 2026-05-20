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Tribunales

Condenados por las más de 250 faltas a clase de su hija en apenas seis meses

La Audiencia impone multas a unos padres por «dejar de poner los medios necesarios» para la asistencia al instituto de una niña de 13 años

La condena ha sido impuesta por la Audiencia de Pontevedra

La condena ha sido impuesta por la Audiencia de Pontevedra / GUSTAVO SANTOS

N. D.

Pontevedra

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a diversas multas a los padres de una niña de 13 años que permitieron que la menor no asistiera a clase más de 250 veces en apenas seis meses. Los padres ya habían sido condenados en primera instancia pero recurrieron a la Audiencia, que mantiene la condena, aunque reduce la cuantía de las multas en atención a la situación económica de la pareja.

En concreto, se detalla que la condena es por abandono de familia ya que entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 «dejaron de poner los medios necesarios para que la menor asistiera a clase» en un instituto. La nula acumuló 252 faltas de asistencia sin justificar. Se da la circunstancia de que la pareja ya había sido condenada por un delito similar en el curso 2021-2022 con relación a otro hijo menor.

En su recurso, los padres decían que «no quedó suficientemente acreditado que la menor , con 13 años de edad en el curso escolar 2022-2023, no acudiera al centro escolar, ni que los progenitores fueran responsables de las 252 faltas de asistencia a las clases que motivó la condena, ni se ha acreditado el número de faltas de asistencia de lasque serían responsables los progenitores, toda vez que no se llamó a los padres cuando la niña faltaba a clase, y los padres no tenían acceso al a plataforma Avalar, por lo que no tuvieron conocimiento de las faltas de asistencia de su hija, y entiende que la alumna pudo haber permanecido escondida en el centro escolar, afirmando que no quedó acreditado tampoco, que el acusado no llevara a la menor a aquel lugar».

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Pero la Audiencia deja claro que «el expediente de absentismo escolar» detalla que «en el año académico 2022-2023 tuvo muchas faltas de asistencia, todas ellas sin justificar, tal y como lo ratificó la directora del centro durante aquel curso escolar, y la tutora de la menor, constando en el expediente que se les citó a una reunión para el 26 de octubre de 2022, no compareciendo, habiéndosele citado para una segunda reunión el 8 de noviembre de 2022, a la que compareció el padre, que se entrevistó con ella; y en el mismo sentido declaró la directora del centro , quien manifestó que la menor faltaba mucho al centro, y recordando haberse entrevistado con los padres».

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