Condenados por las más de 250 faltas a clase de su hija en apenas seis meses

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a diversas multas a los padres de una niña de 13 años que permitieron que la menor no asistiera a clase más de 250 veces en apenas seis meses. Los padres ya habían sido condenados en primera instancia pero recurrieron a la Audiencia, que mantiene la condena, aunque reduce la cuantía de las multas en atención a la situación económica de la pareja.

En concreto, se detalla que la condena es por abandono de familia ya que entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 «dejaron de poner los medios necesarios para que la menor asistiera a clase» en un instituto. La nula acumuló 252 faltas de asistencia sin justificar. Se da la circunstancia de que la pareja ya había sido condenada por un delito similar en el curso 2021-2022 con relación a otro hijo menor.

En su recurso, los padres decían que «no quedó suficientemente acreditado que la menor , con 13 años de edad en el curso escolar 2022-2023, no acudiera al centro escolar, ni que los progenitores fueran responsables de las 252 faltas de asistencia a las clases que motivó la condena, ni se ha acreditado el número de faltas de asistencia de lasque serían responsables los progenitores, toda vez que no se llamó a los padres cuando la niña faltaba a clase, y los padres no tenían acceso al a plataforma Avalar, por lo que no tuvieron conocimiento de las faltas de asistencia de su hija, y entiende que la alumna pudo haber permanecido escondida en el centro escolar, afirmando que no quedó acreditado tampoco, que el acusado no llevara a la menor a aquel lugar».

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Pero la Audiencia deja claro que «el expediente de absentismo escolar» detalla que «en el año académico 2022-2023 tuvo muchas faltas de asistencia, todas ellas sin justificar, tal y como lo ratificó la directora del centro durante aquel curso escolar, y la tutora de la menor, constando en el expediente que se les citó a una reunión para el 26 de octubre de 2022, no compareciendo, habiéndosele citado para una segunda reunión el 8 de noviembre de 2022, a la que compareció el padre, que se entrevistó con ella; y en el mismo sentido declaró la directora del centro , quien manifestó que la menor faltaba mucho al centro, y recordando haberse entrevistado con los padres».