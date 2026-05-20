«Aquéjugamos» o cómo promover hábitos saludables de ocio entre los jóvenes

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a través del centro de salud Virxe Peregrina, participó en el desarrollo del proyecto «Aquéjugamos», una iniciativa de investigación financiada por el Instituto de Salud Carlos III orientada a la prevención y reducción del uso problemático de pantallas y videojuegos entre colectivo de adolescentes. La actividad implicó al IES Sánchez Cantón, cuyos alumnos de primero de la ESO participaron en la Illa das Esculturas en una jornada centrada en la promoción del ocio activo, el juego compartido y los hábitos saludables.

La programación de la jornada se inició con la presentación de la actividad, la organización de los equipos y la explicación de las normas de participación. Posteriormente se realizó un calentamiento y posicionamiento en los campos, coordinado por el personal del centro de salud y el instituto. Entre las principales actividades desarrolladas, destacaron los juegos tradicionales «La Bandera» y «El Brilé», dinámicas colectivas de fomento de habilidades tales como la estrategia, el trabajo en equipo, la agilidad, los reflejos y la cooperación entre iguales. La jornada incluyó también un descanso saludable, así como la celebración de una sesión final de relajación, estiramientos y vuelta a la calma dirigida por los profesionales sanitarios y los docentes participantes.

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Durante toda la actividad se promovió la importancia del ocio activo frente al sedentarismo asociado al uso excesivo de pantallas, reforzando mensajes vinculados a la actividad física, a la convivencia y al bienestar emocional de la juventud.