Amizade pide al Concello de Pontevedra que aclare sus criterios de accesibilidad en los locales de uso público

La Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra (Amizade), integrada en la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), mantendrá un encuentro de trabajo con el concejal de Servicios Urbanos Básicos de Pontevedra, Xaquín Moreda. La reunión, según ha avanzado la propia entidad, tiene como finalidad abordar diversas deficiencias detectadas en la accesibilidad de la ciudad y coordinar criterios técnicos en las futuras intervenciones urbanísticas del municipio.

Uno de los puntos principales del encuentro será la fiscalización de las licencias municipales para establecimientos de uso público. Desde el colectivo señalan que han constatado disparidades en las condiciones de accesibilidad exigidas a estos locales, por lo que solicitarán al edil una aclaración detallada sobre los parámetros y baremos que aplica el Concello a la hora de otorgar dichos permisos.

Amizade trasladará una propuesta para la creación de una partida económica anual específica y permanente en los presupuestos locales. El objetivo de este fondo sería la subsanación progresiva de los denominados «pequeños problemas de accesibilidad» urbanos

Asimismo, Amizade trasladará una propuesta para la creación de una partida económica anual específica y permanente en los presupuestos locales. El objetivo de este fondo sería la subsanación progresiva de los denominados «pequeños problemas de accesibilidad» urbanos, tales como los resaltes excesivos en las aceras o el uso del pavimento tactovisual de botones.

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La agenda del encuentro incluye también la revisión de las sendas peatonales periurbanas, donde el colectivo demanda reformas puntuales para garantizar el tránsito universal. En lo que respecta a la planificación a medio plazo, Amizade solicitará al Gobierno local acceso previo a los proyectos de las grandes obras proyectadas, como la reforma de Mollavao o el destape del río Gafos. Con esta fiscalización preventiva, la entidad busca corregir posibles errores de diseño antes de su ejecución y evitar así, explica, que se repitan problemáticas detectadas en intervenciones recientes, como la realizada en la rúa da Santiña.