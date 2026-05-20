El "alto grado de detalle" y las lluvias retrasan las obras de la Casa Barroca de Combarro, pero "nunca se detuvieron"

La Diputación de Pontevedra asegura que las obras en la Casa Barroca de Combarro "continúan desarrollándose en el marco del compromiso del gobierno provincial para garantizar la conservación de este inmueble histórico". El organismo admite que diversas circunstancias retrasan los trabajos, pero insiste en que "nunca se detuvieron", en respuesta a las quejas del PSOE de Poio sobre la "paralización" de la recuperación de uno de los edificios más emblemáticos de la localidad

Según indica la Diputación, el proyecto registró varias modificaciones "con los consecuentes nuevos trámites administrativos, pero sin impedir el desarrollo de los trabajos, iniciados en abril de 2025". Además, remarca que, "con el objetivo de garantizar la conservación del inmueble y su integración en el conjunto histórico-artístico de Combarro, los trabajos no se acometen mediante soluciones estandarizadas o de rápida ejecución, sino que son ejecutados por oficios especializados, con un elevado grado de detalle, control y prudencia", lo que también supone más tiempo de ejecución.

El proyecto inicial para la Casa Barroca de Combarro tuvo que ser modificado debido a las placas con fibras de amianto detectadas que exigieron la adopción de medidas específicas y la elaboración de un proyecto modificado que fue aprobado en febrero del 2025. En abril de ese mismo año comenzaron las obras pero se subraya que "al tratarse de un inmueble protegido, los tiempos no son comparables a una ejecución ordinaria ni a una edificación convencional. De este modo, los trabajos siguen la construcción tradicional y están siendo ejecutados por oficios especializados que exigen un elevado grado de detalle, especialmente en el que tiene que ver con la cantería y la carpintería. Por otra parte, las reducidas dimensiones del espacio interior obligan a realizar determinadas tareas en taller, con posterior ajuste y montaje en la obra"

Además, en este proceso, la Diputación reconoce que las condiciones meteorológicas adversas entre octubre de 2025 y marzo de este año "afectaron a elementos existentes y a otros ya ejecutados, debido a las filtraciones de agua en el interior pese a instalar lonas y elementos de cubrición provisional". Por ello, explica que fue necesario redactar un proyecto modificado para incluir los incidentes surgidos y aprobar, el 24 de abril de este año, un nuevo convenio por resolución presidencial para avanzar en la finalización de la intervención.

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En todo caso, la entidad provincial asegura que "los trabajos que no se ven afectados por el contenido del proyecto modificado nunca se detuvieron y continúan, en particular los que tienen que ver con acabados interiores de cantería y de carpintería estructural"