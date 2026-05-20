La Alameda de Pontevedra vibrará con el Incode Fest: música, diversidad y talento emergente

La Alameda se convertirá el viernes 29 y el sábado 30 de este mes de mayo en el escenario de la tercera edición del Incode Fest, una cita musical con entrada libre que busca consolidarse como un referente de inclusión, diversidad y promoción del talento emergente local y estatal. El festival fue presentado en la mañana de este miércoles por el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, junto a los promotores Gonzalo Maceira y Violeta Mosquera. El edil destacó el valor de este proyecto netamente pontevedrés, impulsado por Estudo Bonobo, orientado a potenciar a las agrupaciones y creadores más jóvenes y a realizar un trabajo activo de integración.

Como preámbulo a las actuaciones en la calle, este sábado 23 se celebrarán en la Casa da Luz unas jornadas de acceso libre sobre música, innovación e inclusión en las artes para reflexionar sobre el papel educativo y formativo de las disciplinas artísticas.

El apartado musical destaca por una programación transversal que entrelaza la base educativa con proyectos consolidados. Sobre el escenario de la Alameda confluirán entidades locales como Gaia, Musicanda, la Banda de Salcedo, Redobla, la Sinfónica Xuvenil o formaciones surgidas del Local de Música, como Femme Fatale y Basta!, junto a alumnos de la Escola de Rock de Paredes de Coura. Los organizadores explicaron que esta mezcla busca favorecer la convivencia y tejer redes entre las distintas escuelas.

Uno de los hitos principales de esta edición será el estreno en el marco del festival de la iniciativa ‘Voces ocultas’. Se trata de un espectáculo musical que subirá al escenario a 20 personas con discapacidad

Uno de los hitos principales de esta edición será el estreno en el marco del festival de la iniciativa ‘Voces ocultas’. Se trata de un espectáculo musical que subirá al escenario a 20 personas con discapacidad procedentes de diversas asociaciones. El proyecto, que combina innovación e inclusión real, busca dotar de un espacio profesional y visibilidad a este colectivo.

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El cartel profesional cuenta con una marcada presencia femenina y sitúa en primera línea a Mercedes Peón, que presentará su propuesta «Déixaas» junto a Ana Fernández y Mónica de Nut. Compartirán programación el dúo experimental catalán ZÁ! y la banda de punk británica Shooting Daggers. El apartado de bandas emergentes gallegas se completará con las actuaciones de Jade 4, Rager, Pablo y los Ciervos Dorados, Faul y Unamoto. Los portavoces de la organización defendieron este modelo cultural, alejado de los indicadores comerciales habituales, enfocado prioritariamente en la formación, la calidad artística y la accesibilidad universal.