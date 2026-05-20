Dos adultos enviaban mensajes sexuales a una niña de 12 años

Un vecino de Cádiz y otro de Barcelona, ambos mayores de edad, han sido condenados a seis meses de prisión cada uno por un delito de abusos sexuales a menor de 16 años por mantener conversaciones de alto contenido sexual por el móvil con una niña pontevedresa de 12 años. Según la sentencia de la Audiencia de Pontevedra «entre los meses de diciembre de 2021 y febrero de 2022, la menor , que contaba entonces con doce años de edad, contactó a través de una aplicación y utilizando en su domicilio de Pontevedra el ordenador portátil que le proporcionaba el centro escolar, con los dos acusados, uno con residencia en esas fechas en Cádiz y el otro vecino de Barcelona, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales».

Añade que «tanto el uno como el otro, pese a conocer que la niña tenía menos de dieciséis años, le pidieron su número de móvil y, movidos por la intención de satisfacer sus deseos sexuales, comenzaron a mantener con ella conversaciones y vídeo llamadas en las que le solicitaban que realizase alguna conducta de contenido sexual les mostrase sus partes íntimas o le pedían que les enviase fotografías».