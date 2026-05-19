El Río Verbena Fest 2026 completa su cartel con Love of Lesbian, León Benavente y Carlos Ares en Pontevedra

El Río Verbena Fest 2026 reunirá los días 21 y 22 de agosto en Pontevedra a Love of Lesbian, León Benavente, Siloé, Carlos Ares, La La Love You y Sidonie, entre otros nombres, en una quinta edición que ya tiene cerrado su cartel y la distribución de artistas por jornadas. La cita volverá a celebrarse en el exterior del Recinto Ferial de Pontevedra y pondrá a la venta este miércoles, 19 de mayo, a las 12.00 horas, las entradas diarias a través de su web oficial, rioverbena.com, con un cupo limitado desde 39 euros.

Las últimas incorporaciones al cartel del Río Verbena Fest son León Benavente, Sarria, Apolo 18, French Riviera, Müntrails y Sergio El Indio DJ. Estos nombres se suman a los ya anunciados Love of Lesbian, Siloé, La La Love You, Carlos Ares, Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana, Yoly Saa, Luis Fercán, Cora, Los Acebos y Señora DJ.

Uno de los principales atractivos será la actuación de Love of Lesbian en Pontevedra, que llegará en uno de sus últimos conciertos antes del parón indefinido anunciado recientemente por la banda. También destaca la presencia de León Benavente, con su directo de rock alternativo, y de Sarria, que llevará al festival un sonido marcado por las raíces setenteras y una estética retrofuturista.

El viernes 21 de agosto actuarán Siloé, La La Love You, Sidonie, Luis Fercán, Sarria, Cora, Müntrails, Apolo 18 y Señora DJ. El sábado 22 de agosto será el turno de Love of Lesbian, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente, Yoly Saa, Los Acebos, French Riviera y Sergio El Indio DJ.

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Apolo 18 y French Riviera llegan además desde el circuito de la Fundación Paideia Galiza, centrado en impulsar y acompañar a proyectos musicales en fase de crecimiento.