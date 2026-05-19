La rehabilitación de la Casa do Ateneo de Combarro sigue parada y sin convenio en vigor

La rehabilitación de la Casa Barroca do Ateneo de Combarro, uno de los inmuebles protegidos y más reconocibles del conjunto histórico de la villa, continúa «parada, con el edificio desmantelado, cubierto de andamios y expuesto a la intemperie»., asegura el Grupo Municipal Socialista de Poio. Denuncian que la actuación «no alcanza el 30% de ejecución, pese a que fue presentada con un plazo inicial de seis meses», y advierte de que el convenio que amparaba los trabajos «ha caducado», lo que obliga ahora al Concello de Poio y a la Diputación de Pontevedra a tramitar uno nuevo para poder reanudar la obra.

Los socialistas consideran que la situación refleja una falta de control administrativo sobre una intervención patrimonial situada en pleno corazón de Combarro. Según la formación, existía un proyecto inicial, posteriormente se tramitó un modificado, la obra fue licitada e incluso llegó a comenzar, pero más de un año después permanece bloqueada. «No estamos ante una simple demora, estamos ante un descontrol que obliga ahora a volver a tramitar otro convenio para continuar una obra que debería estar rematada hace meses», señalan.

El concejal socialista Julio Casas explica que el inmueble siga en esas condiciones a las puertas de una nueva temporada estival. «Combarro afrontará otro verano con uno de sus edificios más emblemáticos y protegidos cubierto de andamios, abandonado y deteriorándose por la dejadez de Moldes y de la Diputación», afirma. Casas insiste en que no se trata de una actuación menor, sino de una pieza patrimonial situada en uno de los espacios más sensibles de la localidad.

El PSOE recuerda que la recuperación de la Casa do Ateneo venía de un proceso anterior en el que se aclaró la titularidad del inmueble, se impulsó su cesión al Concello y se definió un uso público vinculado a la promoción turística, cultural y patrimonial de Combarro. A juicio de Casas, «Moldes recibió una actuación encarrilada y, tres años después, lo único que puede enseñar es un edificio parado, un convenio caducado y un bien protegido expuesto al abandono».

La formación reclama explicaciones públicas sobre el estado real de la obra, el porcentaje exacto ejecutado, las causas de la paralización, la caducidad del convenio inicial, la tramitación del nuevo acuerdo y el calendario previsto para finalizar la rehabilitación.

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Además, pide que se garantice la protección efectiva del inmueble mientras no se retomen los trabajos, con el objetivo de evitar nuevos daños derivados de la paralización administrativa y del paso del tiempo.