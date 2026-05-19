Reclaman que el recién estrenado auditorio de Marín cuente con una programación estable

El BNG de Marín ha mostrado su safisfacción de que el municipio cuente, por fin, con "un espacio cultural tan demandado y necesario para el desarrollo cultural de la villa" como es el auditorio recién inaugurado tras casi cuatro años de obras y más de cinco millones de inversión. Sin embargo, lamenta que "el gobierno local del PP convirtiera esainauguración, el pasado viernes 15 de mayo, en un acto propagandístico, intentando capitalizar una demanda histórica a un año de las elecciones, ocultando los retrasos, modificaciones del proyecto y problemas acumulados durante la ejecución de una infraestructura marcada por la falta de transparencia". El BNG considera, además, que la inauguración del centro cultural debería haberse realizado con un acto en el que participara el tejido cultural del municipio.

La formación nacionalista considera "preocupante que el gobierno municipal priorizara la puesta en escena y la rentabilidad política de la inauguración antes de garantizar una estructura profesional, transparente y estable para dotar de contenido el auditorio". La portavoz del BNG, Lucía Santos, manifiesta que el "verdadero éxito no dependerá de una inauguración puntual, sino de la capacidad del Concellopara garantizar una programación cultural estable, una gestión transparente y un acceso democrático a las instalaciones"

El grupo municipal del BNG insiste en "la necesidad de crear la plaza de técnico cultural, adherirse al convenio con la Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), avanzar en la integración en la Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA) y continuar reclamando mejoras en el equipamiento y en los servicios culturales". En este sentido, los nacionalistas piden que el gobierno local "defina lo antes posible un proyecto cultural para el nuevo espacio", al tiempo que consideran "imprescindible que también dote a las instalaciones del personal suficiente y cualificado para garantizar una gestión profesional y eficiente del edificio".

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Para el BNG, esta situación "evidencia nuevamente la improvisación y la ausencia de planificación” que, a su juicio, "caracterizaron los quince años de gobierno del PP en Marín". La formación nacionalista considera que "inaugurar un centro cultural sin definir previamente su organización, funcionamiento y proyecto cultural confirma una forma de gobernar más centrada en la propaganda y en la rentabilidad política que en una planificación seria y en la puesta en marcha de un servicio para los vecinos".