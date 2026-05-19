Música coral contra el cáncer en Pontevedra

El Auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra acogerá este viernes, 22 de mayo, a las 20.00 horas, un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. La cita reunirá sobre el escenario a la Coral Helénica y al Orfeón Pontis Véteris, dos formaciones que compartirán una velada en la que la música coral se pondrá al servicio de una causa social.

El concierto estará dirigido por Manuel A. Pintos y contará con la presentación de José M. Fernández González, «Manolito». La iniciativa busca sumar apoyos para la labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer, especialmente en sus programas y servicios gratuitos de atención a pacientes oncológicos y a sus familias.

La recaudación obtenida con la venta de entradas se destinará a contribuir al mantenimiento de estos recursos, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad y a apoyar el avance de la investigación.

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Las entradas tienen un precio de seis euros y pueden adquirirse a través de la plataforma ataquilla.com. La organización anima a la ciudadanía a participar en esta propuesta cultural y solidaria, que une música, compromiso y colaboración en uno de los espacios emblemáticos de Pontevedra.