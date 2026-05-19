Mar intenta de nuevo reparar las casetas del puerto de Combarro tras elevar su presupuesto a 2,1 millones

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de abrir, por segunda vez, el concurso para adjudicar las obras de acondicionamiento de los edificios de departamentos para los marineros en el puerto de Combarro, un proyecto que tuvo que declarar desierto en diciembre pasado. En esta ocasión, el presupuesto se eleva un 50% con respecto al establecido en el primer intento, al pasar de 1,4 a 2,1 millones. En su día la obra quedó en suspenso ya que la única oferta presentada al concurso anterior quedó excluida por un error en la presentación de la documentación.

Los trabajos previstos en estas casetas consisten en la renovación de la envolvente de los tres edificios que albergan en total 28 departamentos. Asimismo se pretende dotar a los edificios de aseos y conexión a la red de saneamiento. En concreto, se diseñó la rehabilitación de la estructura de hormigón y posteriormente se aplicaría un revestimiento de protección. Se instalaba también una nueva cubierta formada por panel sandwich y se incluyó la renovación de la carpintería que se realizaría en aluminio.

Finalmente está previsto dotar a cada departamento de un aseo y se iban a conectar los tres edificios y la oficina portuaria a la red de saneamiento. Para ello, es precisa la creación de una red de abastecimiento en tubería y de un pozo de bombeo para conectar con la red principal por impulsión.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez iniciada la obra, es de nueve meses y con esta actuación Portos de Galicia tenía la intención de «mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que operan en el muelle de Combarro, además de dar respuesta a una de las principales demandas de la cofradía de pescadores de Raxó», según indicó la Xunta en su día.

Este concurso coincide con otra actuación prevista en zonas portuarias de Poio. Se trata de la reordenación del puerto del Covelo, en Samieira, para "resolver las deficiencias actuales de este espacio, mejorando de manera importante el entorno, la movilidad y accesibilidad".

La intervención prevé la reordenación completa del vial mediante la creación de una plataforma única, que permita eliminar barreras arquitectónicas y favorecer una circulación más accesible y segura. La zona de rodadura y la peatonal quedarán diferenciadas mediante una rigola prefabricada, encargada de la recogida de aguas pluviales y de su conducción a la red de colectores. También se llevará a cabo la renovación del firme.

De forma paralela, se mejorarán los sistemas de drenaje en las playas de Covelo y Area da Barca, para dirigir las aguas hacia las zonas de escollera y roca para minimizar impactos y molestias a las personas usuarias.

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El proyecto se completa con la instalación de una baranda a lo largo del frente litoral hasta el puente del Rego de Covelo, con el fin de reforzar la seguridad y facilitar el tránsito peatonal continuo por la fachada costera. Además, se renovarán los elementos de iluminación pública con la instalación de 21 nuevas luminarias, incluyendo columnas troncocónicas y su cimentación correspondiente.