Instalan reductores de velocidad en el tramo de Seixo de la PO-551

La PO-551, a su paso por Seixo, fue el escenario de varios accidentes de gravedad, debido a las infracciones en materia de velocidad, lo que supuso las quejas formales por parte de vecinos de la zona y de la asociación de comerciantes.

El Concello, ante la siniestralidad que presenta este tramo de carretera, derivó a la Xunta, administración titular de la vía, la petición para el estudio y la toma de medidas para mejorar esta situación, calmar el tráfico y mejorar la seguridad vial. "Debemos tener en cuenta que esta es la arteria central de comunicación del segundo núcleo urbano de Marín y que tiene mucho tránsito peatonal y mucho movimiento", explicó el concejal Pablo Novas.

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Así, la Xunta decidió habilitar tres pasos de peatones elevados, mejorar el firme en los puntos más deteriorados y reducir la velocidad en este tramo urbano de los 50km/h actuales a 30 km/h. Las obras para adoptar estas medidas ya están en marcha desde la pasada semana.