Dos heridos tras volcar dos vehículos en la autovía do Salnés en Sanxenxo
Ocurrió poco antes de las ocho de la mañana a la altura del polígono empresarial de Nantes
Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre dos vehículos en la autovía do Salnés a su paso por Sanxenxo. Según informa el 112, los dos lesionados fueron trasladados en ambulancia por los servicios sanitarios después de que sus vehículos quedaran semivolcados sobre la calzada.
El accidente ocurrió poco antes de las ocho de la mañana de este martes. A esa hora, el 112 Galicia recibía el aviso de un accidente entre dos vehículos que acabaron volcando en el kilómetro 17 de la AG-41 en dirección Pontevedra, en la parroquia de Nantes, a la altura del polígono empresarial de Sanxenxo.
Las mismas fuentes apunta que los conductores de los automóviles, que obstaculizaban la circulación, consiguieron salir antes de que llegaran los servicios de emergencias.
En este operativo participaron el 061, los Bombeiros do Salnés, efectivos del GES de Sanxenxo, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los servicios de mantenimiento de la carretera.
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